Capodanno da incubo, ragazza violentata in strada a Udine: si cerca l’aggressore

Ragazza violentata in una strada del centro a Udine la sera di Capodanno. Continuano le ricerche dell’aggressore

Aveva deciso di trascorrere la serata di capodanno in piazza con i suoi amici per brindare all’arrivo del nuovo anno, ma il 2019 si è concluso per lei nel peggiore dei modi.

Vittima della vicenda, come riporta anche Skytg24, una ragazza di Udine, che la sera di Capodanno era uscita con un gruppo di amici per festeggiare. Dopo una serata trascorsa in un locale del centro, la ragazza si è diretta verso Piazza Primo Maggio a Udine, per scattare una foto. Ed è proprio in quel frangente che è avvenuta la violenza.

Mentre si trovava sulla rampa di accesso al castello, un ragazzo l’avrebbe aggredita e violentata.

Si cerca l’aggressore

La Polizia ha avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dell’aggressore. Stando al racconto della ragazza violentata, qualcuno l’avrebbe strattonata per poi abusare di lei.

Dopo la serata trascorsa in un locale del centro, pochi minuti dopo la mezzanotte, la vittima aveva deciso di salire verso Piazza Primo Maggio per scattare qualche foto dei fuochi pirotecnici dall’alto. Quando si trovava sulla rampa per accedere al castello e giungere in Piazza, un ragazzo l’avrebbe aggredita, mentre la giovane era intenta a scattare una foto. Portata in disparte, avrebbe poi consumato la violenza.

Fortunatamente per lei, la vittima è riuscita ad estrarre dalla tasca il cellulare e avvertire le forze di polizia, mentre l’aggressore si dava alla fuga. Provata da quanto successo, la giovane è tornata nel locale dove aveva trascorso la serata con gli amici e ha informato la Polizia di quanto subito pochi istanti prima.

Nella giornata di ieri, la denuncia è stata formalmente depositata.