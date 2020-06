Ragazza violentata, quattro ragazzi arrestati dopo tre mesi

Una ragazza di 20 anni è stata violentata a Genova tre mesi fa dopo essere stata in discoteca. Soltanto oggi, però, sono stati fermati i quattro ragazzi responsabili della violenza.

Una violenza a turno

Una ragazza di 20 anni, di Genova, è stata violentata tre mesi fa, dopo una serata in discoteca. I responsabili, tutti di età compresa tra i 21 ed i 35 anni, sono quattro e sono stati identificati e fermati soltanto oggi, dopo il lockdown. Due dei ragazzi sono arrestati mentre per gli altri è stato disposto l’obbligo di non allontanarsi dal proprio comune di residenza.

La ragazza fu violentata i primi di marzo, prima che l’emergenza sanitaria scoppiasse in tutta italia. I quattro ragazzi si offrirono di accompagnare una ragazza che conoscevano di vista. Lei era in stato di ebrezza. Durante il tragitto, si sono fermati a casa di uno di loro e hanno abusato di lei a turno. La ragazza ha dovuto subire violenza da tutti e quattro con rapporti completi.

La svolta alle indagini

La svolta alle indagini è arrivata soltanto ora anche se, la vittima aveva prontamente denunciato l’accaduto. Durante il lockdown gli inquirenti hanno continuato ad indagare, raccogliendo tutte le prove valide all’identificazione dei violentatori. In particolare, sono state controllate le telecamere di sicurezza.

Come si legge su Fanpage, i poliziotti hanno dichiarato: