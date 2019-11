Ragazza si butta dalla Torre del Mangia di Siena: il biglietto spiega il motivo del suo gesto

Un fatto di cronaca terribile a Siena, dove una ragazza è precipitata dalla Torre del Mangia lasciando in un biglietto il motivo del suo gesto

Una mattinata all’insegna della cronaca per questa ragazza che si è buttata dalla Torre del Mangia di Siena, non prima di aver lasciato un biglietto con il motivo del suo gesto.

Ragazza precipita dalla Torre di Siena

Una mattinata normale, dove un gruppo di turisti si sono recati in cima alla Torre come di consueto. La piazza sottostante gremita di turisti e la giornata soleggiata permetteva proprio di stare all’aria aperta.

Il gruppo delle ore 12 è salito sulla Torre e ad un certo punto una ragazza è precipitata da 88 metri di altezza, lasciando dietro di sé urla e sgomento. La giovane secondo la ricostruzione si sarebbe lasciata andare volontariamente e senza alcuna titubanza, per porre fine alla sua vita.

Molte le persone che hanno assistito alla sua caduta mentre si trovavano sopra l’edificio con lei e altrettanti sotto durante la passeggiata in piazza.

Il biglietto con la motivazione del suicidio

Secondo quanto emerso dagli inquirenti che sono intervenuti sul posto, insieme ai medici del 118 la donna ha circa 30 anni ed era residente a Montalicino.

La stessa avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare il motivo del suo folle gesto, scritto prima di lanciarsi nel vuoto. Ora sono in corso i rilievi per capire cosa sia accaduto prima e fare in modo di ricostruire la vita, nonché gli ultimi attimi di vita di questa povera ragazza.