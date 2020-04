Una ragazza di 17 anni si suicida a causa del lockdown. Secondo il padre, la ragazza credeva che sarebbe durato per sempre.

La ragazza suicida di 17 anni viveva in Inghilterra e il suo dramma è stato raccontato dal padre.

Morta per il lockdown

Il coronavirus ha imposto delle regole di contenimento sociale insostenibili per la ragazza suicida. Beth Palmer aveva soltanto 17 anni e, il lockdown era diventato insostenibile per la sua psiche, tanto da farle credere che sarebbe durato per sempre. Un dramma nell’emergenza coronavirus che rischia di essere soltanto una goccia nel mare di altri casi simili.

La drammatica storia è stata raccontata dal padre della ragazza Mike Palmer. Il suicidio è avvenuto a fine marzo. Come si legge su Fanpage, egli ha affermato:

“Ci ha detto che questo lockdown le sembrava durare da 300 anni. Era ossessionata dalle restrizioni, aveva paura che non sarebbero mai state revocate”.

Nel Regno Unito il lockdown è stato prolungato fino al 7 maggio ma la ragazza credeva che sarebbe durato oltre tre mesi. La ragazza viveva con la sua famiglia a Sale Moor, Greater Manchester e frequentava un college. Il suo obiettivo era quello di diventare un’artista vocale. Prima del lockdown non aveva mostrato segni di depressione.

Una situazione insostenibile

Per la ragazza non poter vedere i suoi amici, non poter andare a scuola o uscire l’aveva resa triste e frustrata. Come hanno affermato i familiari, devastati per la perdita, la quarantena era diventata per Beth una vera ossessione.

Tutti ricordano Beth come una ragazza intelligente, divertente, affettuosa ed amorevole. Sembrava non le mancasse niente e avrebbe potuto avere il mondo ai suoi piedi se lo avesse voluto.

In vista di altre morti per lo stesso motivo di Beth, è stata creata una raccolta fondi dalla famiglia della ragazza. La raccolta è presente su Facebook con il nome Justgiving e ha già raccolto oltre 10000 sterline. L’obiettivo della famiglia di Beth è quello di utilizzare il denaro per realizzare un pronto soccorso di salute mentale nel college dove la figlia andava.