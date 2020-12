Ragazza prende scossa dall’iphone in carica: morta nella vasca da bagno

Mentre si faceva un bagno caldo la giovane ha messo il cellulare in carica. Il telefono cade in acqua e lei muore fulminata nella vasca da bagno.

Una giovane ragazza si stava facendo un rilassante bagno caldo quando il cellulare si è scaricato, lo ha messo in carica e poi è morta.

Ragazza prende scossa dall’iphone e muore nella vasca

Una giovane commessa è morta in Russia per aver preso la scossa dal cellulare in carica mentre si rilassava nella vasca da bagno.

È morta letteralmente fulminata a causa di un incidente banale: il telefono è caduto nell’acqua mentre era ancora collegato alla spina di ricarica. La ragazza si chiamava Olesya Semenova, aveva 24 anni e come i suoi coetanei non si separava mai dal suo smartphone.

Non viveva da sola, la sua amica e coinquilina Daria l’ha trovata nella vasca quando è tornata a casa: era sconvolta e non poteva credere a quello che era successo.

Daria, si legge su IlMessaggero.it, ha chiamato immediatamente i soccorsi:

L’ho scossa ma era pallida, non respirava.

L’amica in preda al panico ha dichiarato di essersi messa ad urlare sperando con tutto il cuore che Olesya si fosse addormentata ma non era così: era bianca pallida, labbra blu, nessun segno di vita. Quando ha toccato la sua amica per cercare di rianimarla in attesa dei soccorsi ha preso la scossa elettrica e ha notato che c’era uno smartphone sott’acqua ancora attaccato alla presa di corrente.

All’arrivo dei paramedici è stato confermato il decesso e la causa della morte è stata la scossa provocata dall’iphone in carica caduto nella vasca: Olesya è morta fulminata.

Una tragedia già accaduta

Non è purtroppo la prima tragedia di questo tipo che accade nel paese in questi ultimi tempi. Le autorità hanno ricordato a tutti i cittadini una regola fondamentale da tenere a mente con un comunicato:

L’acqua e gli elettrodomestici collegati alla rete sono incompatibili. Vale per tutti i dispositivi mobili.

Quest’anno anche una 15enne è morta nella vasca da bagno per lo stesso motivo e lo stesso crudele destino è toccato nel 2019 ad una campionessa di poker, Liliya Novikova.