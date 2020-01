Scavalca e precipita dal secondo piano: la mamma l’aveva messa in punizione

Una ragazza precipita a Milano dal secondo piano per sfuggire alla punizione della madre. Ora sta lottando tra la vita e la morte

Ragazza di 17 anni precipita a Sesto San Giovanni

Nella serata di ieri una ragazza di Sesto San Giovanni è precipitata dal balcone di casa sua mentre tentava una fuga da casa. L’urlo e lo schianto violento sino a quanto non si sono accorti di lei, riversa sull’asfalto e non hanno allertato i soccorsi.

Il 118 è giunto sul posto alle ore 21 – come evidenzia anche MilanoToday – e le hanno prestato le prime cure. La ragazzina è poi stata portata all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo, riportando diverse fratture multiple su tutto il corpo.

Non sarebbe in pericolo di vita, ricoverata con frattura alla gamba sinistra.

La dinamica del terribile incidente

Secondo una primissima ricostruzione effettuata dai Carabinieri che sono giunti sul posto, sembra che la giovane avesse litigato con la madre.

La donna dopo il litigio avrebbe messo la figlia in castigo, impedendole di uscire. La mamma si è recata al supermercato e per essere certa che la figlia non disubbidisse l’ha chiusa in camera a chiave.

La ragazzina ha pensato di tentare ugualmente la fuga, passando dalla finestra della camera: in quel momento sarebbe però precipitata nel vuoto.

Le indagini sono comunque in corso e gli inquirenti stanno ricostruendo passo passo quanto accaduto ieri sera.