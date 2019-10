Erika Lucchesi, la ragazza morta in discoteca, oggi riceverà l’ultimo saluto da familiari e amici. Ma la verità spunta con l’autopsia

Per la ragazza morta in discoteca non ci sono solo i video scioccanti della sua morte ma una autopsia, che può fornire la verità agli inquirenti.

I funerali di Erika Lucchesi

Oggi 23 ottobre alle ore 15 si svolgeranno i funerali della giovane ragazza di 19 anni, presso la Parrocchia dei Salesiani a Livorno dove verrà dato l’ultimo saluto.

La ragazza è deceduta mentre si trovava in discoteca con i suoi amici e i video interni del locale stanno facendo il giro del web. In un primo momento la ragazza non si sente bene e decide di andarsi a sedere – complice la calca di quel giorno e il caldo – per poi rimettersi a ballare dopo pochi minuti.

E’ in quel momento che Erika si accascia per terra, con il cuore che batte forte e la perdita di sensi. I genitori ora chiedono riservatezza e rispetto per il lutto, nel dolore più profondo che stanno provando in questi giorni.

I risultati dell’autopsia di Erika Lucchesi

Ci vorranno sessanta giorni per capire che cosa abbia provocato il decesso alla giovane Erika. Secondo i primi accertamenti dovrebbe essere stato letale il mix di alcol e pastiglie di Ecstasy.

Le relazioni sono due, una del medico legale e una del tossicologico che potrà infatti confermare o meno la presenza di droghe nel sangue.

Sono molti i testimoni che dichiarano di aver visto Erika quella sera ingerire alcune pasticche, ma le indagini proseguono anche per comprendere se ci possa essere una correlazione tra l’assunzione e il decesso stesso.

La Procura ha aperto un fascicolo a carico di tre indagati ovvero la rappresentante legale del locale, un amico della ragazza e lo spacciatore che ha venduto la droga.