Ragazza disabile dimenticata in auto 5 ore: la lenta agonia che ha portato alla morte

Una lenta agonia per la ragazza disabile dimenticata in auto 5 ore, che non ha potuto fare altro che lasciarsi andare al suo tragico destino. Ma cosa è accaduto?

Una ragazza disabile è stata dimenticata in auto per 5 ore e quando la madre è riuscita ad arrivare alla macchina, era troppo tardi. Cosa hanno fatto?

Tredicenne disabile lasciata in auto sotto il sole

Ci troviamo nella Carolina del Sud, dove una insegnante di 49 anni – Rita Pangalangan – era insieme al compagno del momento Larry King.

Hanno parcheggiato la vettura davanti a casa alle ore 11, per poi andare dentro e dimenticarsi della ragazza. Secondo quanto raccontato dagli inquirenti, una prima volta si sono affacciati alla macchina alle 12.15 poi dopo tre ore sono ritornati per guardarla nuovamente.

A quel punto si sono resi conto che le chiavi dell’auto sono rimaste all’interno, per poi assentarsi nuovamente un’altra ora giusto per andare a prendere l’altra chiave di riserva. Arrivano nuovamente davanti a casa alle 16.15 – aprono la macchina e si rendono conto che la piccola non dava alcun segno di vita.

Spaventati chiamano il 911, ma i paramedici non possono far altro che confermare il decesso della giovane. Bisogna calcolare che la tredicenne è rimasta in auto 5 ore senza aria, con una temperatura di 40 – 45 gradi alzandosi poi a 91 gradi man mano passava il tempo.

L’accusa alla madre e compagno

Madre e compagno sono stati arrestati con l’accusa di omicidio e, secondo fonti locali, non è stata disposta alcuna cauzione.

Non ci sono parole da parte del Giudice e dei familiari della bambina, considerando la madre un’ottima insegnante per i bambini e una donna molto attenta. Ma questa volta, qualcosa le è veramente sfuggito dalla mente.