Ragazza arrestata: ha violato la quarantena per incontrare il fidanzato

Voleva rivedere il suo fidanzato e così ha violato la quarantena alle isole Cayman: arrestata ragazza di 18 anni e ragazzo di 24.

Una giovane 18enne studentessa universitaria non resisteva più senza poter vedere il suo fidanzato e ha deciso di violare la quarantena alle isole Cayaman.

La giovane dovrà scontare, insieme al fidanzato, 2 mesi di carcere.

Ragazza viola la quarantena e viene arrestata

Skylar Mack ha solo diciotto anni ed è una studentessa universitaria della Georgia al primo anno. In autunno aveva appena terminato il primo semestre di lezione e non resisteva più senza potersi incontrare con il suo fidanzato a causa della quarantena e delle restrizioni per contenere l’emergenza pandemica.

La ragazza è andata alle isole Cayman per poter assistere alle gare del campionato nazionale di moto d’acqua alle quali il fidanzato avrebbe partecipato.

Le norme anti covid-19 in vigore l’avrebbero forzata a rimanere nella sua stanza di albergo dopo aver messo piede sull’isola. Non avrebbe potuto andare alla gara e incontrare quindi il fidanzato. Skylar ha violato le restrizioni e la quarantena fuggendo dall’isolamento.

Il tampone che ha fatto era negativo al Covid-19. Dopo essersi sfilata il braccialetto elettronico di controllo è fuggita dall’albergo per recarsi alla spiaggia dove si stava svolgendo la gara di moto d’acqua.

Condannata a scontare 2 mesi di carcere

Skylar ha agito d’istinto senza pensare alle conseguenze che avrebbe potuto avere violando le norme della quarantena. Era troppo entusiasta di poter rivedere il fidanzato ed è fuggita dall’albergo in cui era in isolamento per raggiungerlo.

Scappando e violando le restrizioni governative anti coronavirus ha commesso un grave errore: la giuria l’ha condannata a scontare 4 mesi di carcere, ridotti successivamente a 2 mesi.

Alla gara di moto gli organizzatori hanno saputo subito che la studentessa aveva violato le restrizioni anti covid-19 per recarsi all’evento. Hanno quindi allertato le autorità. Skylar e il fidanzato si sono costituiti e dichiarati colpevoli poiché lei aveva violato le regole dell’emergenza pandemica e lui l’aveva aiutato a farlo.

la polizia ha arrestato entrambi e dovranno scontare 2 mesi di carcere: sanno di aver commesso un errore e vorrebbero tornare a casa ma questo non sarà possibile, si legge su TGCOM24.