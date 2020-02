Rafforzare la propria personalità smettendo di posticipare la sveglia

Avresti mai immaginato di poter fortificare la tua personalità iniziando a svegliarti al primo squillo della sveglia? Proprio così, scopriamo perché!

Stare a letto tra le coperte calde, al mattino, è davvero piacevole. Ma questo è possibile solo se non si hanno impegni, perché quando si ha l’agenda colma di cose da fare si è costretti al alzarsi presto e col suono, non sempre gradito, della sveglia.

Ma cosa fare? Alzarsi immediatamente o rimandare di un paio di minuti il tanto odiato risveglio? Sebbene la tentazione di rigirarsi e chiudere gli occhi sia fortissima, quello che tutti dovremmo fare è interrompere il suono ed alzarci tempestivamente.

Di certo cinque minuti non sono poi così tanti, però è stato dimostrato che smettere di posticipare abbia degli effetti benefici sulla personalità.

Alzarsi senza rimandare: allenamento per la personalità

È proprio alla vita in caserma che possiamo ispirarci per questo allenamento. Come già sappiamo, durante il militare si viene sottoposti ad una routine ben disciplinata che non è affatto casuale o priva di senso, al contrario ha lo scopo di rendere gli allievi più forti, carismatici e sicuri di sé.

Secondo studi e testimonianze, imparare a prendere di petto il risveglio mattutino aiuta, col tempo, a prendere di petto anche altre situazioni e scelte della vita di tutti i giorni.

E per quanto possa apparire difficile, soprattutto ai più dormiglioni, secondo lo psicologo Dan Ariely riuscire a smettere di posticipare la sveglia è tutta una questione di allenamento, col passare dei giorni diventerà naturale e se ne godranno soltanto i benefici.

Infatti, lasciar suonare la sveglia inutilmente non sono solo ha alcun effetto positivo perché in quel frangente non ci si riposa, ma al contrario così facendo sarà più difficile per il cervello collegare il suono all’atto di lasciare le lenzuola.