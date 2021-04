Sistema immunitario: come rafforzarlo grazie ad alcuni cibi

Proteggere il corpo e il sistema immunitario dal grande bagno microbico, dall’inquinamento, dallo stress o da altri fattori indebolenti comporta il suo rafforzamento.

Il cibo rimane il nostro miglior alleato, per questo è bene combinare assieme verdure fresche e proteine ​​di qualità, con l’aggiunta di erbe e aromi ricchi di sostanze fitochimiche come: timo, rosmarino, prezzemolo, aglio e curcuma.

Sistema immunitario e cibo

Un piatto ben equilibrato rafforza, come bonus, la flora intestinale, uno dei principali attori dell’immunità. L’80% delle cellule immunitarie è secreto dall’intestino, quindi potresti anche pensare che è arrivato il momento di coccolarlo un po’.

Un alimento sano ed equilibrato è un prezioso aiuto per il nostro organismo di fronte alle aggressioni esterne. Di recente si sente molto parlare del nostro sistema immunitario, utilizzato per combattere agenti infettivi come virus, batteri o parassiti.

All’improvviso, ci sentiamo un po’ persi tra questi consigli a tutto campo, questo terreno non può essere ‘sistemato’ semplicemente inghiottendo una pillola miracolosa.

I meccanismi di difesa del corpo sono specifici di ogni individuo, sono in parte acquisiti dalla nascita e in parte tra 0 e 3 anni a contatto con virus e batteri. Fortunatamente, puoi rafforzarli nel corso della tua vita, specialmente attraverso il cibo.

Per il suo corretto funzionamento, inizia eliminando gli alimenti industrializzati o trasformati, riduci il consumo di zucchero industriale, fonte di infiammazione, ed elimina i grassi trans che si trovano negli oli riscaldati, sono molto scarsamente assimilati.

Alimenti che lo potenziano

Alcuni alimenti al contrario potenziano il sistema immunitario se vengono aggiunti alla dieta.

Funghi champignon: forniscono minerali che possono ridurre le possibilità di contrarre un’influenza particolarmente aggressiva.

Ostriche: contengono zinco, che aiuta il corpo a creare globuli bianchi che combattono la malattia e guariscono le ferite.

Yogurt magro: fermenti vivi e attivi contengono probiotici. Questi sono un tipo sano di batteri che vivono nello stomaco e hanno dimostrato di svolgere un ruolo nel sistema immunitario.

Spinaci: sono ricchi di antiossidanti e vitamina C. Contengono anche folato, che aiuta il tuo corpo a far crescere nuove cellule e riparare il DNA.

Broccoli: sono un alimento base del sistema immunitario: contengono vitamine A e C e antiossidanti.

Aglio: crudo può aiutare a combattere batteri, virus e funghi.

Radice di zenzero: è un’ottima fonte di antiossidanti che potenziano il sistema immunitario.