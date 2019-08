Raffaella Mennoia, chi è? Il fidanzato Alessio Sakara, curiosità e vita privata

Raffaella Mennoia in questo periodo è abbondantemente al centro delle polemiche social. Ma chi è la famosa autrice di Uomini e Donne? Scopriamo tutte le informazioni sulla capoprogetto di Temptation Island che ha passato l’estate al lavoro tra casting e falò di confronto (dal dietro le quinte).

Raffaella Mennoia, chi è? Tutte le curiosità

Raffaella Mennoia è nata il 25 aprile del 1974 sotto il segno del toro. Autrice televisiva di Uomini e Donne, ha iniziato a muovere i primi passi nel ruolo di postina a C’è posta per te. Ha un bulldog che si chiama Saki, che ama follemente e condivide spesso anche su Instagram. Proprio Maria De Filippi è una delle sue più care amiche e il loro rapporto va oltre il lavoro.

Nel gennaio 2019 ha annunciato di avere avuto un problema medico, operandosi in prossimità della gola, presentandosi sul web con un vistoso cerotto: “Questa foto risale a qualche mese fa il giorno dopo una delicata operazione per un problema importante”, aveva scritto su Instagram.

Tra le pagine del settimanale Mio, è stata la diretta interessata a raccontare come è iniziata la sua carriera dietro le quinte: “Un giorno accompagnai una mia amica tra il pubblico di ‘Amici’, quando ancora era un talk. Mentre si stava affrontando una determinata storia, io presi la parola, parlai per un bel po’. Poi dietro le quinte incontrai l’autore, Alberto Silvestri, e iniziammo a parlare di teatro, passione che ci accomunava. A quel punto gli chiesi se c’era un lavoro per me. Lui mi diede appuntamento nel suo ufficio qualche giorno dopo e io feci il colloquio più breve della storia!”.

Alessio Sakara, il fidanzato e la vita privata

Raffaella Mennoia è fidanzata con il pugile e presentatore di Tu si que vales Alessio Sakara. Precedentemente (dal 2007 al 2013) ha avuto una relazione importante con Jack Vanore, opinionista di Uomini e Donne, arrivato negli Studi Elios inizialmente nel ruolo di tronista. Dopo la fine della loro storia, i due ex fidanzati sono rimasti in ottimi rapporti di stima e affetto.