Uomini e donne, Raffaella Mennoia rivela: ‘Devo dire una cosa bruttissima sulla mia vita’

Raffaella Mennoia il braccio destro di Maria De Filippi, spiazza tutti i suoi fan su Instagram : “Devo dire una cosa bruttissima sulla mia vita”

Raffaella Mennoia, la caporedattrice di Uomini e Donne, in questo periodo è molto impegnata con le registrazioni del programma più seguito in questo caldo periodo dell’anno. La bella Mennoia infatti è molto impegnata a registrare le puntate di Temptation Island ormai incominciato già da tempo.

La prima puntata del reality show andrà in onda Lunedì prossimo con un edizione scoppiettante, tanto che la giovane Mennoia non ha resistito e ha rivelato alcuni dettagli sulla nuova edizione. Ormai i nomi delle coppie sono ormai usciti e tra questi c’è anche Giulio Raselli, la non scelta di Giulia Cavaglia.

Raffaella Mennoia:”Vi dico una cosa bruttissima”

Raffaella Mennoia però ha anche raccontato di qualcosa di veramente brutto come ha annunciato lei in un video su Instagram. Al momento la bella caporedattrice si trova sulle belle spiagge della Sardegna insieme alla collaboratrice Ida Rella, dove si sta prendendo un periodo di pausa dopo un lungo lavoro con Temptation Island. Ma qualcosa ai fan della bella Mennoia, turba e parecchio. Come ha annunciato in un IG Stories, la bella Mennoia svelerà ai tutti i fan, qualcosa di veramente agghiacciante. Al momento la collaboratrice di Maria De Filippi non ha voluto raccontare oltre, tenendo segreto ancora per un po la brutta notizia da lei stessa annunciata.

Ma l’ansia e il pensiero di sapere di cosa si tratta ormai c’è e i fan fremano dalla voglia di sapere di cosa si tratta. Intanto non sono arrivati aggiornamenti e Raffaella sta tenendo sulle spine per l’annuncio da fare, ma di cosa si tratterà?