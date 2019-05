Mark Caltagirone si fidanza con Raffaella Mennoia di Uomini e donne: il post su instagram spiazza tutti

Raffaella Mennoia fidanzata con Mark Caltagirone? Il post colpisce tutti. Ecco cosa sta succedendo al braccio destro di Maria De Filippi

Raffaella Mennoia e l’ironia che la caratterizza

Conosciamo tutti ormai Raffaella Mennoia, caporedattrice di Uomini e Donne e la sua visione ironica delle vicende che scuotono il mondo dello spettacolo. Essendo un personaggio pubblico, è molto presente sui social, in particolar modo su Instagram, che utilizza sia per tenere sempre aggiornati i suoi fan in merito a ciò che concerne il talk show pomeridiano, ma anche per condividere momenti piacevoli della sua quotidianità.

Proprio l’altro giorno la donna ha pubblicato alcune IG Stories che stanno facendo il giro delle testate online e delle piattaforme sociali. IL braccio destro di Maria De Filippi ha dichiarato di aver cominciato una relazione con Mark Caltagirone.

Tante testimonianze

Il criptico messaggio di Raffaella Mennoia è, naturalmente, ironico, in quanto, nel corso di questi ultimi giorni non fanno che spuntare nuove testimonianze che stanno contribuendo a rendere ancora più strambo il caso del fidanzato inesistente della showgirl. Pare essere questo il motivo per cui Raffaella Mennoia ha voluto ironizzare sulla questione mediante il suo profilo Instagram. La donna ha annunciato a tutti di aver intrapreso una relazione con Mark Caltagirone.

Gli effetti personali di Caltagirone in casa della Mennoia

La Mennoia ha pubblicato anche l’immagine di un cassetto con fuori la scritta Caltagirone, come se avesse voluto dare un indizio implicito che al suo interno ci fossero gli effetti personali del misterioso imprenditore. Il post della caporedattrice di Uomini e Donne è diventato subito molto virale sul web.

D’altronde, la considerazione che il web ha di lei è molto alta. Attraverso e dietro le quinte dei discorsi di Maria de Filippi, infatti, c’è lei: Raffaella Mennoia, una donna super che è in grado di gestire varie realtà contemporaneamente. Basti fare riferimento a Temptation Island e Uomini e donne.