Fiorella Mannoia, pubblicità ad un prodotto dimagrante miracoloso: la denuncia sui social ‘Una truffa’

L’amatissima Fiorella Mannoia sui social appare come sponsor di un prodotto dimagrante. Ma la cantante mette in guardia i fan: è una truffa

Ancora truffe ai danni dei cantanti, questa volta tocca alla bravissima Fiorella Mannoia vittima anche lei una truffa social.

Fiorella Mannoia truffa social

Non è la prima volta che alcuni personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira da alcuni truffatori per pubblicizzare prodotti di cui non sono a conoscenza. Questa volta è toccata alla simpatica e bravissima Fiorella Mannoia, che si è ritrovata improvvisamente al centro di una truffa. La cantante infatti ha deciso di rendere tutto pubblico, annunciando l’episodio sui social.

La cantante infatti lo fa scrivendo un lungo post su Facebook in cui avvisa e avverte i fan di non comprare il prodotto pubblicizzato da queste aziende che tra l’altro non hanno avuto il permesso di mettere il suo viso come esca per attirare più persone:

“Continuano ad arrivarmi messaggi da persone che mi chiedono delucidazioni su un prodotto dimagrante che viene pubblicizzato da dei farabutti che usano la mia faccia come esca – scrive la cantante -. Non comprateli, sono truffe”.

La Mannoia e la truffa e i commenti degli utenti

Fiorella ha deciso di rendere il tutto pubblico sui social denunciando la truffa ai suoi danni. La cantante infatti, si scusa con tutti i suoi fan invitando loro di non credere al prodotto dimagrante di cui lei, senza consenso di alcuno, non ne era a conoscenza di essere “testimonial” di questo prodotto.

In tantissimi tra cui molti fan, hanno apprezzato l’avvertimento della Mannoia e addirittura alcuni hanno ironizzato sul pòst scrivendo molti commenti divertenti:

“Io l’ho comprato e ora canto da Dio!” ”Fossi in te, inizierei a pubblicizzare pizza, torte mimosa, profiteroles e carbonara. Tiè”

scrive un altro utente.

Alcuni invece si limitano a spingere la cantante a denunciare queste persone.