Raffaella Fico ritorno di fiamma con Balotelli ‘Come Stefano e Belen’: la verità della showgirl in Tv

Raffaella Fico la bellissima showgirl è tornata di nuovo con Mario Balotelli? Tra i due c’è un ritorno di fiamma?

Impazza il gossip per Raffaella Fico e Mario Balotelli. A quanto pare il mondo del web pare che sia impazzito per una foto pubblicata dalla bellissima showgirl napoletana.

Raffaella Fico insieme a Mario Balotelli

La bellissima showgirl napoletana a quanot pare ha postato una foto che non è passata inosservata al mondo del web. La bellissima Raffaella infatti ha fatto alimentare il gossip sul presunto ritorno di fiamma tra lei e Mario Balotelli. Dopo anni ormai dalla loro separazione, si pensa ad un ritorno insieme tra i due, anche se non è stato confermato dai giovani. A quanto pare quello che si sa di certo però è che tra Mario e Raffaella i rapporti sembrano essere molto migliorati. Tutto per il bene della figlia Pia.

Balotelli e Raffaella di nuovo insieme?

La ex coppia sembra trovarsi nonostante i problemi che hanno avuto dall’inizio della loro relazione. Nonostante i due ormai si sono lasciati da tempo, in molti sperano in un ritorno di fiamma. Pare infatti che l’ultimo scatto pubblicato dalla Fico, abbia fatto presagire un ritorno insieme.

Le cose infatti all’inizio erano molto complicate tra i due, pare infatti che Mario non volesse riconoscere la piccola Pia, tanto da voler fare il test del DNA. I rapporti quindi tra i due sono diventati freddi e scostanti, ma col tempo, graze all’amore della piccola Pia, le cose sembrano essere migliorate

“L’ho perdonato perché è sempre il papà di mia figlia. Quando si è giovani si può sbagliare. Ho sbagliato anch’io, anch’io ho le mie colpe, lui non è l’unico. L’importante è ricredersi, andare avanti e dare amore e serenità a nostra figlia”

Ha raccontato in un intervista ad Eleonora Daniele. Per quanto riguarda il ritorno con Balotelli, la Fico qualche tempo fa ha sottolineato per che non vorrebbe tornare con il suo ex compagno, ma vuole avere un rapporto civile come lo è adesso.

Ma i fan nelle ultime ore si sono insospettiti, pare infatti che nelle Instagram Stories della showgirl sia apparso proprio Balotelli, dove si vedono i due in uno scatto molto affettuoso.

Insomma i due sembrano aver trovato più che un semplice rapporto civile,chissà magari questi incontri possono accendere di nuovo l’amore tra i due.