I glutei esplodono nella gonna, Raffaella Fico incendia la rete con uno scatto inedito

Raffaella Fico, lato B in primo piano: la foto amarcord della showgirl napoletana manda in delirio il web

E’ riuscita a conquistare tutti per la sua straordinaria bellezza. Tratti tipicamente mediterranei, Raffaella Fico è una delle showgirl più amate del piccolo schermo. Negli ultimi anni, la sua popolarità si è spostata sul web dove è solita condividere scatti da capogiro. Poche ore fa, la modella ha postato una foto del passato che la ritrae in una posa decisamente sensuale: fan in delirio.

Raffaella Fico: foto del passato

La showgirl napoletana è nota al grande pubblico grazie alla partecipazione al reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello‘ e per la sua storia d’amore col calciatore Mario Balotelli, con cui ha avuto la piccola Pia. Da allora è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua immensa sensualità e bellezza.

La modella, di origini partenopee, è molto seguita sui social dove ama condividere momenti della sua vita quotidiana con i suoi ammiratori. Poche ore fa, ha postato una foto del passato che la ritrae in una veste decisamente bollente:

“Buongiorno ho ripescato questo scatto dai ricordi di qualche anno fa e mi andava di condividerlo con voi”

ecco la didascalia che accompagna il post.

Lato B in primo piano

L’ultimo scatto condiviso su Instagram ha lasciato tutti senza parole. Nel dettaglio, Raffaella Fico è seduta ma il vestito che indossa mette ben in evidenza le sue forme sinuose.

Il top corto e la gonna longuette abbinata a righe verticali bianche e nere fascia perfettamente il suo fisico statuario. Come sempre, la foto ha collezionato un boom di like e commenti. Ecco il post che ha mandato in visibilio il popolo del web:

Per approfondire, leggi anche l’articolo seguente: Raffaella Fico l’inquadratura pazzesca del telefono: ‘Per te mi taglierei un dito’;. Fan in trepidazione