Raffaella Fico, l’inquadratura pazzesca del telefono: “Per te mi taglierei un dito”. Fan in trepidazione

Raffaella Fico seducente su Instagram, il body che indossa mostra le sue forme: lo scatto manda in visibilio il web.

La sua bellezza ha stregato tutti durante la sua partecipazione al reality show di Canale 5, Grande Fratello. Raffaella Fico ha raggiunto la notorietà grazie alla sua bravura e soprattutto grazie alla sua immensa sensualità e bellezza. La modella, di origini partenopee, è molto seguita sui social dove i suoi ammiratori non si perdono mai un suo scatto. Non molte ore fa, ha deciso di stupire tutti con una foto da capogiro: in intimo manda in tilt il web.

Raffaella Fico in intimo

Correva l’anno 2008, quando Raffaella Fico è apparsa per la prima volta sul piccolo schermo. La modella napoletana, proprio quell’anno, ha deciso di prendere parte all’ottava edizione del Grande Fratello. La sua bellezza, tipicamente mediterranea, ha stregato milioni di fan in tutto il Paese, rendendola una delle concorrenti più belle della storia del reality. Da allora, la Fico ne ha fatta di strada partecipando a numerose trasmissioni, in veste di valletta, come come Colorado Café e tanti altri. Spesso è stata al centro delle cronache rosa per la sua vita sentimentale. La modella partenopea è stata legata sentimentalmente a Cristiano Ronaldo e Mario Balotelli, dal quale nel 2012 ha avuto la piccola Pia.

Raffaella è molto attiva sui social dove non perde mai l’occasione di incantare i suoi seguaci. Questa volta ha deciso di mostrarsi in una veste decisamente bollente: indossa un body che lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Il body è aderente e scollato

Raffaella Fico sa come infiammare i social. Non molte ore fa, sul suo account ufficiale di Instagram è apparso un nuovo post che ha lasciato tutti senza parole.

Nel dettaglio, si tratta di un selfie dall’altro in cui la modella napoletana mostra il body aderente e scollato che indossa: