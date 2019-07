Raffaella Carrà si toglie il reggiseno, lo scatto piccante amarcord diventa virale

Raffaella Carrà, personaggio imponente del mondo dello spettacolo molto amato, non ha lasciato spazio all’immaginazione, lo scatto amarcord fa sognare

Correva l’anno 1968. Raffaella Carrà non era ancora la Carrà, ma solo Raffaella: stava per avere inizio la sua brillante carriera e seguendo l’esempio di molte come lei che muovevano appena i primi passi nel mondo dello spettacolo, si fece immortalare seminuda per il mensile “New Kent“.

Raffaella Carrà e lo scatto senza veli

Ai giorni d’oggi non ci scandalizzeremmo per questo tipo di scatti di tutti i giorni, ma negli anni ’60, quando ancora questo genere di “pratiche” non era diffuso e non trovava particolare approvazione da parte dei perbenisti, questo scatto era senza ombra di dubbio fuori dagli schemi e ritenuto quasi scabroso.

Alla testata “Novella 2000“, pochi mesi fa, Raffaella si era lasciata andare a confessioni molto intime:

“Io alla scorciatoia del nudo ho preferito altre strade”.

Raffaella Carrà è stata davvero uno dei miti indiscussi di questi ultimi anni, basti ricordare tutto il successo che ha ottenuto dopo essere stata eletta giudice a “The voice of Italy“. Ovviamente la sua carriera è brillante e ricca di soddisfazioni: nonostante ciò, la Carrà non ha mai mancato di essere e di dimostrarsi in più occasioni una donna umile e piena di qualità anche morali.

La Carrà non ha smesso di regalare sogni

Ha regalato, in più occasioni, sogni e speranze al suo immenso pubblico. A dirla tutta, la Carrà è davvero una delle poche che nonostante i 50 anni di carriera non ha mai smesso di far sognare milioni di persone, conquistando anche molteplici generazioni. La foto mostrata da Novella 2000 è la dimostrazione che Raffaella non è solo età anagrafica: continua ad essere vita pura.

Auguriamo a Raffaella di continuare così!