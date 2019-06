Raffaele Sollecito parla di Amanda e sbotta contro tutti: “Un errore clamoroso”

Raffaele Sollecito a ruota libera per parlare di Amanda Knox e dei magistrati, sbottando contro tutti e raccontando la sua versione dei fatti

Raffaele Sollecito dice la sua, non solo in merito alla visita italiana di Amanda Knox ma anche della situazione attuale: senza freni e senza filtri.

La vita di Sollecito oggi

Uno dei protagonisti della morte di Meredith Kercher è tornato a parlare di sé stesso e di quello che sta affrontando in questo lungo periodo della sua vita.

Ha evidenziato – come spieghiamo nel dettaglio in questo nostro articolo – che sono molte le aziende che lo contattano per offrirgli un lavoro (anche estere) per poi ritirare la proposta: il ragazzo potrebbe infatti fare una pubblicità negativa nei confronti di queste realtà consolidate, visto il suo difficile passato.

Nonostante sia stato assolto e reputato innocente, nessuno – o quasi – sembra voler credere o dare una possibilità a questa persona, come si evince dal suo racconto.

Raffaele parla di Amanda e sbotta

Amanda Knox è arrivata in Italia per un invito speciale e Raffaele si è definito deluso, in quanto i protagonisti dell’annosa vicenda sono due e non uno solo.

E’ intervenuto durante il programma “I Lunatici” di Rai Radio 2 parlando in merito all’omicidio e altre questioni:

“io e amanda siamo stati assolti, ma secondo me la gente non l’ha ancora capito”

Evidenziando che da parte degli inquirenti ci sarebbe sempre stata una sorta di gelosia:

“giovani, belli e con una buona famiglia alle spalle”

Quanto avvenuto a seguito dell’assoluzione, secondo Sollecito, deve essere vista come clamore mediatico:

“hanno sbattuto in carcere per quattro anni due persone innocenti. Un errore clamoroso”

Parla ancora di Amanda e del suo pensiero in merito al suicidio: