Raffaele Kohler, chi è il trombettista che ha emozionato gli italiani?

Chi è Raffaele Kohler, il trombettista che ha suonato “O mia bela Madunina” dalla finestra durante il lockdown per il Coronavirus in Italia

Scopriamo tutti i segreti di Raffaele Kohler, il trombettista swing, il cui video in cui suona “O mia bela Madunina”, durante il lockdown italiano per il Coronavirus, è diventato virale.

Chi è Raffaele Kohler

Nasce a Milano, il 17 marzo del 1981, sotto il segno zodiacale dei pesci. Nel 2001 si diploma in tromba presso il conservatorio G.Verdi di Milano a pieni voti.

Perfeziona gli studi con i maestri Andrea Giuffredi ed Emilio Soana. In qualità di attore e musicista, interpreta il ruolo di ”Goody” nel musical “Fame” e di “Carlo Pezzi” nel musical “Giamburrasca”.

Fonda gli Ottavo Richter e collabora attivamente con il Trio Mirkovic, i Trimuzike, l’Orchestra di Via Padova, i Settegrani, la Banda Osiris, Moni Ovadia,gli Afterhours, i Tony e Volumi, Giorgia, e molti altri.

Fa parte della “Raffaele Kohler Swing Band”, nata per far ballare sui marciapiedi, nelle piazze, nelle sale da ballo, nei teatri e anche a casa. I componenti sono Stefano Grasso alla batteria, il trombonista e crooner Luciano Macchia, Matteo D’Amico e Francesco Moglia alla chitarra, Gabriella De Mango alla voce e Raffaele Kohler alla cornetta.

Il video virale

Durante il lockdown imposto dal Governo come misura per contrastare la diffusione del Coronavirus in Italia, un video, che vede protagonista proprio Raffaele Kohler, è diventato virale.

Nel video in questione è presente Kohler mentre suona “O Mia Bela Madunina” dietro un’inferriata, alla finestra, in occasione dei vari flash mob delle ore 18.00, che in questi giorni stanno rafforzando il legame di solidarietà tra gli italiani.

Dal suo appartamento al piano terra in via Fauché, vicino a Corso Sempione, Kohler ha iniziato a risuonare l’inno della città, dando vita a un’esibizione durata integralmente 45 minuti.