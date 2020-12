Qui e adesso, anticipazioni del programma con Massimo Ranieri: news e ospiti

Scopriamo cosa avverrà durante la trasmissione condotta da Massimo Ranieri, Qui e adesso, prevista per la sera del 25 dicembre.

Nel giorno di Natale, Massimo Ranieri terrà compagnia ai telespettatori che si sintonizzeranno su Rai Tre.

Il palinsesto di Rai, infatti, ha previsto un nuovo appuntamento con Qui e adesso, la trasmissione di successo condotta dal celebre showman.

Anticipazioni Qui e adesso: il Natale con Massimo Ranieri

Il giorno di Natale, 25 dicembre 2020, alle ore 21.20, andrà in onda su Rai Tre la trasmissione condotta da Massimo Ranieri e intitolata “Qui e adesso”.

Il programma accoglierà ospiti d’eccezione e terrà compagnia al pubblico attraverso le chiacchiere e le interviste dietro le quinte.

La trasmissione di Massimo Ranieri sarà un luogo spontaneo dove dialogare ed esibirsi, in una cornice davvero intima, come dovrebbe essere quella del Natale in famiglia.

Non mancherà lo spazio dedicato alle emozioni e ai sentimenti, specie per quelli di natura artistica, che tutti gli ospiti invitati in trasmissione naturalmente condividono.

Anticipazioni Qui e adesso: artisti e comici in studio

Nella trasmissione condotta da Massimo Ranieri, saranno presenti ospiti d’eccezione come gli artisti Renato Zero, Al Bano e Giovanni Allevi.

Durante la serata, ampio spazio verrà dedicato allo stesso conduttore, che è un vero e proprio showman.

Massimo Ranieri si esibirà in numerose performance, reciterà e canterà i suoi cavalli di battaglia, dando prova di grande maestria e abilità.

Stupirà il pubblico, inoltre, con nuovi arrangiamenti, che potrebbero entrare a far parte del repertorio dei suoi prossimi concerti.

A seguire Ranieri, il corpo di ballo di giovani che si esibirà al suo fianco.

Infine, renderanno a dir poco esilaranti, per il pubblico, le ore trascorse in compagnia della trasmissione i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.