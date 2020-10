Nella seconda parte dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, la padrona di casa ha dedicato spazio ad un servizio incentrato su Daniela Del Secco, in arte La Marchesa D’Aragona. Prima ancora che il servizio venisse lanciato, la protagonista si è rivolta a Barbara D’Urso e ha messo le mani avanti:

“Adesso mi accapiglio, mi era stato garantito dal mio agente che non sarei stata oggetto di tiro al bersaglio. SAPEVO che venivo a fare l’opinionista sul GF Vip. Adesso se vedo che c’è qualcosa che parla di me… Se i patti vengono disattesi…”

Tra il disappunto e la contrarietà, La Marchesa D’Aragona ha fatto il diavolo a quattro e ha messo i puntini sulle i. Ha parlato di dignità e di non voler essere ridicolizzata davanti a milioni di telespettatori.

Data l’insistenza della sua ospite, la conduttrice napoletana ha scelto di accontentarla e annullare il servizio incentrato su Daniela Del Secco. Prima di fare ciò, Barbara D’Urso ha tuonato così:

“Guardi Marchesa, non sapevo di nessun accordo e non l’ho preso io (…) Questa trasmissione la conduco e la scrivo io. Quello che si fa qui lo decido io e non il suo agente!”