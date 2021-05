Quarto Grado, Le Storie: casi ed ospiti del 21 maggio 2021

Torna il consueto appuntamento del venerdì di Rete 4 con i gialli di cronaca irrisolti con i giornalisti Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi.

Il programma dedicato alla cronaca di Rete 4 è ormai diventato un appuntamento fisso per gli appassionati del genere.

Ecco di cosa si parlerà questa sera in studio, attraverso filmati e documenti inediti grazie all’intervento di molti esperti del settore.

Se sei impaziente leggi le anticipazioni di Quarto Grado di stasera venerdì 21 maggio 2021!

Quarto Grado, anticipazioni 21 maggio: il caso Denise Pipitone

Non cala l’attenzione sul caso che sta infiammando l’Italia, quello di Denise Pipitone, la piccola scomparsa il 1 settembre del 2004 da Mazara Del Vallo. Tra testimonianze inedite e particolari emersi solo ora riguardo le indagini, il caso è tornato prepotentemente alla cronaca dopo 17 anni, e pare che le cose si stiano finalmente smuovendo.

Che fine ha fatto Denise? La testimonianza di Battista Dalla Chiave poteva essere davvero decisiva? A quarto Grado la madre di Gessica Pulizzi, Anna Corona, ha chiesto il rispetto per le sentenze che hanno scagionato da ogni accusa lei e le figlie, ma la polemica è sempre più agguerrita.

Quali piste si stanno seguendo al momento? In studio gli ultimi aggiornamenti.

Quarto Grado, Le Storie: il caso di Ciro Grillo

Altro caso del momento riguarda la presunta violenza di gruppo di cui è accusato il figlio di Beppe Grillo, Ciro, ed i suoi amici. I quattro si trovavano nella villetta della famiglia Grillo in Sardegna e proprio lì si sarebbe consumato lo stupro di gruppo ai danni di una 19enne in vacanza con un’amica.

Saranno ripercorsi i fatti, mostrate alcune chat che aggraverebbero la posizione dei ragazzi e si approfondiranno ke differenti versioni dei protagonisti della vicenda.

Altri casi, diretta e streaming

Tra gli altri casi che verranno approfonditi anche quello riguardante Alberto Genovese accusato di stupro ai danni di alcune giovani durante i festini nelle sue residenze di lusso e le ultime novità nel caso di Yara Gambirasio.

La Corte D’Assise negli scorsi giorni ha infatti rinviato la decisione sull’eventualità di concedere nuove analisi sulla traccia di DNA come richiesto dalla difesa di Bossetti. Traccia che però, è stato evidenziato, è esaurita.

Buona visione!