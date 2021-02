Quarto Grado, anticipazioni puntata del 5 febbraio: i casi Neumair, Siragusa e Di Maggio

Torna una nuova attesissima puntata del programma di approfondimento sui gialli di cronaca del momento in onda su Rete 4 dalle 21.20.

In studio la coppia di giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero ci guideranno attraverso le ultime prove e le testimonianze esclusive sui casi ancora irrisolti.

Ecco i principali casi su cui si indagherà nella puntata di stasera di Quarto Grado!

Anticipazioni Quarto Grado: due donne uccise in maniera tragica, potevano essere salvate?

Altre due donne uccise barbaramente e dai loro fidanzati o ex, questa è l’ipotesi degli inquirenti per la morte di Roberta Siragusa e Sonia Di Maggio.

Due terribili femminicidi a distanza di pochi giorni: la 17enne Roberta è stata trovata in un dirupo a Caccamo il 24 gennaio. Il suo corpo era orrendamente mutilato e parzialmente bruciato.

Il suo fidanzato 19enne è in carcere ma si dichiara innocente anche se molte prove sarebbero contro di lui. L’autopsia ha svelato che la ragazza sarebbe morta per asfissia dunque era ancora viva quando le è stato dato fuoco: qualcuno ha aiutato Pietro Morreale?

Anche Sonia è morta il 1 di febbraio in provincia di Lecce per mano di un uomo che diceva di amarla, in questo caso il suo ex fidanzato. La donna è stata barbaramente accoltellata mentre passeggiava con il suo nuovo compagno al quale ha fatto da scudo con il suo corpo.

La domanda a cui si cercherà di dare risposta con l’intervento degli ospiti in studio sarà: le due donne potevano essere salvate? Gli assassini i potevano essere fermati prima?

Puntata di stasera: gli aggiornamenti sul caso Neumair

Ormai da più di un mese proseguono incessanti le ricerche della coppia di Bolzano, Peter e Laura Neumair, scomparsi nel nulla ma ormai dati per morti per un omicidio. Gli inquirenti sospettano del figlio Benno, tanto che il giovane è già in stato di fermo ma continua a definirsi innocente.

La sorella del ragazzo, Madé Neumair, è sconvolta e chiede verità mentre la fidanzata di Benno è indagata per favoreggiamento ma i suoi legali dichiarano la sua totale estraneità ai fatti. In puntata si cercherà di fare luce sugli ultimi indizi.

Tra gli altri approfondimenti della serata inoltre ci saranno servizi sugli altri casi insoluti del momento, come quello della povera Rosina Carsetti uccisa in casa a Natale ed il caso di Alberto Genovese.

Tutti i contatti e dove vedere la trasmissione

I fan della trasmissione Quarto Grado possono seguire il programma tutti i venerdì su Rete 4 a partire dalle 21.20. Un’altra possibilità è quella di collegarsi alla piattaforma streaming Mediaset Play dove sarà possibile vedere oltre che la diretta anche tutti i servizi post puntata.

Per restare in contatto con la redazione ed intervenire anche in diretta basta scrivere una mail a quartogrado@mediset.it o telefonare allo 02/30309010. Le pagine social su Twitter, Facebook ed Instagram sono inoltre sempre attive.