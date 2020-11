Quarto Grado, anticipazioni puntata 6 novembre 2020

Anticipazioni del programma Quarto Grado: di cosa si discuterà nella puntata del 6 novembre 2020. In onda su Rete4 in prima serata.

Questa sera venerdì 6 novembre 2020 su Rete4 un nuovo appuntamento con Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Anticipazioni della puntata di questa sera: quali casi si tratteranno e quale importante Criminologa interverrà per parlare dei casi di cui si sta occupando.

Quarto Grado, anticipazioni venerdì 6 novembre

La puntata di questa sera di Quarto Grado analizzerà due casi molto importanti che i telespettatori stanno seguendo con particolare interesse negli ultimi mesi.

Non ci sono dubbi inoltre che in puntata si tornerà certamente a parlare dell’emergenza covid-19 che stiamo vivendo, un problema che affligge l’Italia tanto quanto il resto del mondo.

Gianluigi Nuzzi e la Alessandra Viero riporteranno all’attenzione dei telespettatori il caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele, mamma e figlio ritrovati morti a Messina, nei boschi di Caronia, lo scorso agosto.

Sul decesso di Viviana e Gioele aleggiano tutt’ora dubbi, perplessità e poca chiarezza. La Procura si ostina a non voler credere all’ipotesi di omicidio ed è propensa a credere che la donna sia sia suicidata.

Il marito di Viviana, Daniele Mondello, non si arrende alla Procura. L’uomo è fermamente convinto che sua moglie e suo figlio siano stati uccisi. A detta dell’uomo sono stati eliminati brutalmente perché lei era una testimone scomoda.

Il fulcro della puntata, si legge su Webl0g.net, si snoderà attorno alla vicenda di Lecce, l’omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis: la coppia leccese uccisa a coltellate nel proprio appartamento.

L’omicida reo confesso, l’ex coinquilino della coppia di nome Antonio De Marco, avrebbe massacrato Daniele ed Eleonora nella notte del 21 settembre 2020 con 60 coltellate. La Procura ha ritrovato le prove della pianificazione in un romanzo scritto dall’assassino con tutti i dettagli: il titolo era Vendetta.

Ospiti fissi e non: Anna Vagli in puntata

Si legge su Visto.tv che gli ospiti fissi di questa stagione di Quarto Grado sono: Alessandro Merluzzi, Massimo Picozzi, Luciano Garofano, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Nella puntata del 6 novembre 2020 sarà ospite anche una nota criminologa per approfondire dei casi che sta attualmente seguendo, uno particolare cioè il caso Ragusa: la criminologa Anna Vagli.

Anna Vagli si sta ora occupando della revisione del processo di Antonio Logli, marito della deceduta Roberta Ragusa incolpato di omicidio e occultamento di cadavere. Antonio Logli ha scritto insieme alla criminologa un’opera autobiografica in cui si dichiara innocente e si racconta ai lettori.

Condannato in via definitiva a 20 di carcere vuole almeno scagionarsi per l’opinione pubblica attraverso questo libro. Anna Vagli intanto lo assiste nel tentativo di revisione processuale: ha infatti inoltrato un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Il programma andrà come sempre in onda su Rete4 alle 21.25 il venerdì. Se vi perdete la diretta potete sempre recuperare la puntata guardandola in streaming. La piattaforma gratuita di Mediaset Play vi permetterà di visionare la puntata accedendo con email e password personali.