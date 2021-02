Quarto Grado, anticipazioni 12 febbraio: novità nei casi di Bolzano e Faenza

Torna venerdì 12 febbraio il consueto approfondimento con i gialli irrisolti su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.

Nuovi risvolti in alcuni dei casi di cronaca del momento, in studio ospiti e filmati esclusivi per indagare sui gialli insoluti.

Tra i casi analizzati la scomparsa dei coniugi Neumair: cosa è accaduto dopo il ritrovamento del corpo di Laura Perselli? Benno rimane in carcere, quali sono gli ultimi elementi emersi su di lui?

E poi il l’omicidio di Faenza, con le ultime notizie sull’indagine a carico dell’ex marito: cosa è emerso?

Quarto Grado, puntata del 12 febbraio: il caso Neumair e Fabbri

La scomparsa dei coniugi Neumair da Bolzano ha tenuto col fiato sospeso per settimane e la triste svolta è arrivata negli scorso giorni con il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli.

La donna giaceva nel fiume Adige come avevano dall’inizio supposto gli inquirenti: le ricerche non si sono mai fermate arrivando ad abbassare il livello del fiume per poter avere migliore visibilità.

Nelle scorse ore pareva essere giunta la seconda svolta con l’individuazione di un corpo sul fondale del fiume: si pensava che quella macchia individuata dagli strumenti potesse essere proprio il 68enne Peter Neumair. Il corpo non è però ancora stato recuperato e quindi si attendono novità.

Nel frattempo il figlio della coppia, Benno Neumair, resta in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. Il rilascio del giovane è stato negato per rischio di reiterazione del reato.

Quali altri elementi stanno emergendo a carico del giovane? La sua delicata condizione psichica, come emerge da varie testimonianze, potrebbe aver influito sul tragico gesto? Gli opinionisti in studio tenteranno di dare risposta ai molti interrogativi.

Il secondo caso di punta della serata sarà il drammatico omicidio di Ilenia Fabbri, la donna uccisa a coltellate in casa a Faenza il 6 febbraio.

Nelle scorse ore la svolta: è stato indagato l’ex marito della donna per omicidio in concorso.

Claudio Nanni, avrebbe commissionato l’omicidio della ex, questa è l’ipotesi della Procura.

Gli inquirenti si sono infatti recati nell’abitazione dell’uomo per ‘ perquisire casa ed officina. Quali saranno le ultime novità sul caso di Ilenia Fabbri? Ci sono testimonianze sull’uomo alto e massiccio vestito di scuro descritto dall’amica della figlia che ha dato l’allarme?

I servizi esclusivi di Quarto grado mireranno a far luce sulla vicenda.

Appuntamento del venerdì: gli altri approfondimenti e dove vedere il programma

Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero saranno come di consueto nello studio di Rete 4 ma non saranno soli: con loro Alessandro Meluzzi, Carmelo Abbate, Sabrina Scampini, il generale Garofano, Massimo Picozzi e Grazia Longo.

Tra gli altri casi trattati si continua ad indagare sul caso Genovese ed i retroscena dei festini organizzati nelle dorate location italiane e spagnole. E poi le ultime notizie sulla cronaca e l’attualità del momento.

Per non perdere i servizi esclusivi l’appuntamento è venerdì 12 febbraio alle 21.20 su Rete 4 e su Mediaset Play per rivedere con calma tutti i servizi. In alternativa è possibile visionare i servizi sulla pagina Facebook della trasmissione.

Non resta che continuare a seguire il programma Quadro Grado per restare sempre aggiornati sulla cronaca attuale.