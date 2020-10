Quarto Grado, anticipazioni 30 ottobre: killer di Lecce e il caso Ragusa

Torna anche venerdì 30 ottobre l’atteso appuntamento con la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.

I principali casi trattati nella prossima puntata di Quarto Grado, ogni venerdì alle 21.20 su Rete4.

Quarto Grado, anticipazioni: novità sull’omicidio di Lecce

Superato il timore per aver contratto il Covid-19 Gianluigi Nuzzi è tornato in onda già la scorsa puntata e non mancherà all’appuntamento del 30 ottobre.

Nell’attesa puntata consueta del venerdì di Rai4 con la cronaca nera e gli approfondimenti di attualità sarà dato ancora spazio all’emergenza Covid-19 con approfondimenti ed il parere degli esperti.

Ad essere protagonista però come sempre sarà la cronaca nera con gli approfondimenti sui casi ancora insoluti.

Nella puntata del 30 ottobre si tornerà sul terribile omicidio dei fidanzati di Lecce.

Il killer di Eleonora Manta e Daniele De Santis, uccisi con più di 60 coltellate nel loro appartamento la sera del 21 settembre scorso.

In carcere si trova il killer reo confesso, Antonio De Marco, il 21enne che aveva progettato nei minimi particolari la terribile mattanza.

La rivelazione incredibile è che il piano di De Marco, come risulterebbe dal suo diario ritrovato negli scorsi giorni, non si sarebbe fermato all’omicidio dei due fidanzati.

L’obiettivo successivo del 21enne sarebbe stato un compagno del corso di infermieristica.

La tesi di De Marco futuro serial killer, come espresso da molti esperti, avrebbe dunque conferma?

Puntata di venerdì 30 ottobre: proseguono le polemiche contro Logli e Sara Calzolaio, nel caso Ragusa.

Un altro caso che sta facendo molto discutere è quello della povera Roberta Ragusa, la mamma scomparsa da San Giuliano il 14 marzo 2012 e mai più ritrovata.

Nelle scorse settimane il marito, Antonio Logli, in carcere per scontare 20 anni in seguito alla condanna definitiva di omicidio volontario e distruzione di cadavere, aveva confermato la sua intenzione di sposare l’ex amante Sara Calzolaio.

Proprio Sara Calzolaio, aveva espresso l’intenzione di rivolgersi ad un avvocato per tutelarsi dalle moltissime minacce ricevute in seguito a tale annuncio. Ora sarà la volta di Logli che dalla sua cella ha scritto una missiva per sostenere la fidanzata e la loro scelta di convolare a nozze.

I parenti della povera Roberta Ragusa continuano a condannare tale decisione poiché per loro ancora non è stata detta tutta la verità su quanto accaduto.

Quarto Grado, tutte le info per gli appassionati

In studio tutto il team di Quarto Grado si appresterà ad un’altra puntata ricca di colpi di scena ed accesi dibattiti sui casi trattati.

Oltre ai conduttori come sempre opinionisti saranno Sabrina Scampini, Carmelo Abbate, Maurizio Picozzi, Alessandro Meluzzi ed il maresciallo Garofano.

Le pagine Facebook e Messenger sono sempre attive, così come il profilo Twitter @quartogrado.

Per chi preferisce può visitare anche il profilo ufficiale Instagram @quartogradotv oppure la mail quartogrado@mediaset.it

Infine il numero di telefono sempre attivo è lo 02/30309010.

Non resta dunque che sintonizzarsi anche questo venerdì alle 21.20 su Rete4!