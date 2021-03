Quarto Grado, anticipazioni 12 marzo 2021: aggiornamenti e ospiti della puntata

Consueto appuntamento su Rete 4 con gli approfondimenti sui gialli più importanti del momento con Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.

Le novità sui casi di Faenza e Bolzano e gli aggiornamenti sugli altri gialli ancora irrisolti, con ospiti e servizi esclusivi, su Rete 4 a partire dalle 21.20.

Quarto Grado, puntata di venerdì 12 marzo: i gialli di Faenza e Bolzano

Nella puntata di stasera di Quarto Grado grande spazio sarà dato alle vicende di Faenza e Bolzano, i due casi di cronaca che hanno scioccato l’Italia nelle ultime settimane.

Il killer di Ilenia Fabbri, la 46enne uccisa nella sua villetta di Faenza, dal carcere ha rilasciato nuovi particolari sul piano che sarebbe stato messo in piedi dall’ex marito Claudio Nanni per togliere di mezzo la ex. Proprio Nanni però si difende dalle accuse di Pierluigi Barbieri in una lettera alla figlia Arianna, affermando di non aver avuto in mente di uccidere Ilena ma che l’intento fosse quello di spaventarla.

Le versioni dei due uomini verranno messe a confronto sentendo testimonianze ed audio: chi sta mentendo?

Per il giallo di Bolzano sono emerse nelle scorse ore altri particolari riguardo la confessione del trentenne Benno Neumair. Il giovane, in carcere con l’accusa di duplice omicidio avrebbe infatti avuto un primo crollo dopo il ritrovamento della madre Laura Perselli.

Il giovane ha confessato di aver strangolato prima il padre a causa di un litigio per soldi e poi la madre appena rientrata in casa. Inoltre sono emersi il progetto di fuga in India, confessato ad un’amica ed i vari tentativi di depistaggio. Inoltre la sorella Madè ha dichiarato di non credere al pentimento del fratello.

Gli inquirenti potrebbero però valutare la possibilità che si sia invece trattato di omicidio volontario? Su tale ipotesi si discuterà in studio.

Aggiornamenti sugli altri gialli: Benusiglio, Bozzoli, Genovese

Spazio durante l’appuntamento del venerdì come di consueto anche per gli aggiornamenti su altri importanti e molto seguiti casi di cronaca. Ecco quelli che con più probabilità verranno trattati:

Nel giallo della morte della stilista di Milano Carlotta Benusiglio, avvenuta il 31 maggio 2016, è arrivata una svolta nelle score ore: è stato chiesto dalla Procura il rinvio a giudizio per il fidanzato Marco Venturi.

Nel processo per la presunta morte di Mario Bozzoli poi, sono emersi nuovi particolari sul giorno della scomparsa che potrebbero aggravare la posizione dell’imputato, il nipote Giacomo Bozzoli.

Altri nuovi elementi poi nel caso Genovese: a che punto sono le indagini sui festini e le presunte violenze? Probabilmente verranno anche date notizie sul caso della sparizione dei 20enni Alessandro e Stefano e della loro possibile adesione ad una psicosetta.

La squadra di esperti di Quarto Grado tra cui Sabrina Scampini, Carmelo Abbate, Massimo Picozzi, Alessandro Meluzzi, Generale Garofano, si occuperanno di sviscerare ogni aspetto.

