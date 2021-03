Quarto Grado, puntata di venerdì 5 marzo: tutte le novità nei gialli del momento

Torna il consueto appuntamento con l’approfondimento giornalistico sui casi di cronaca che ancora non hanno risposta, su Rete 4 in prime time.

La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero anche staserà darà un panoramica sui gialli del momento con approfondimenti esclusivi e servizi inediti.

Dalla svolta nel giallo di Faenza alle novità nel caso di Bolzano ma non solo: questo ed altro questa sera a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Quarto Grado, anticipazioni del 5 marzo: i casi di Ilenia e dei Neumair

Due dei casi più controversi del momento hanno visto alcune novità proprio nelle scorse ore. Di queste si parlerà durante la trasmissione di stasera con filmati e testimonianze esclusive.

Nel caso dell’omicidio di Faenza ad esempio la svolta è arrivata ieri con l’arresto dell’ex marito della 46enne sgozzata nella sua villetta e dell’esecutore materiale dell’omicidio.

Secondo l’accusa, il 52enne Claudio Nanni avrebbe deciso di commissionare l’omicidio della ex moglie a causa di un profondo astio che covava da tempo assieme a screzi economici.

Ad incastrare il complice, l’italiano già pregiudicato Pierluigi Barbieri, sarebbero stati i filmati che lo hanno ripreso durante alcuni incontri con Nanni davanti alla sua officina e la mattina del delitto con la sua auto nei pressi della casa di Ilenia Fabbri.

Il secondo caso che sta tenendo col fiato sospeso l’Italia è quello dei coniugi scomparsi da Bolzano. Le ricerche nel fiume Adige per ritrovare anche il corpo di Peter Neumair, dopo quello della moglie Laura Perselli, sono state sospese e potrebbero riprendere nei prossimi giorni anche se non vi è certezza.

Dal fiume sono emersi alcuni reperti potenzialmente molto importanti come un cellulare che, se verificato che apparteneva ad uno dei coniugi Neumair, potrebbe contenere informazioni fondamentali.

In carcere con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere c’è il 30enne figlio della coppia Benno Neumair. Il processo potrebbe iniziare anche senza il ritrovamento del corpo del padre?

Gli altri casi della serata

La trasmissione della squadra di Rete 4 si scontrerà direttamneta con la quinta serata del Festival di Sanremo ma gli appassionati del settore attendono con ansia la puntata del venerdì.

In studio assieme a Nuzzi ed alla Viero ci sarà la partecipazione degli esperti tra cui Meluzzi, Picozzi, Sulas, Garofano, Abbate, Scampini e molti altri cercheranno di chiarire alcuni punti anche degli altri gialli del momento tra cui il caso Genovese ed il delitto di Rosina Carsetti.

Non resta che sintonizzarsi su Rete 4 a partire dalle 21.20 per un’altra serata con i gialli di Quarto Grado.