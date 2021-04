Nuovo appuntamento del venerdì con gli aggiornamenti sui gialli ancora irrisolti con la conduzione di Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.

Per gli appassionati di cronaca stasera 30 aprile 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento con la trasmissione di Rete 4 a partire dalle 21.25.

Novità importanti nel caso di Denise Pipitone con nuovi elementi mai valutati prima e nel caso più recente delle accuse per stupro al figlio di Beppe Grillo. Ecco tutte le anticipazioni di Quarto Grado!

Quarto Grado del 30 aprile: Intercettazioni e nuovi elementi nel caso Denise Pipitone

Il caso della piccola Denise Pipitone non è ancora chiuso dopo 17 anni da quel 1′ settembre in cui la bimba scomparve nel nulla mentre giocava davanti a casa sua a Mazara del Vallo.

Nuovi elementi stanno emergendo come alcune intercettazioni di alcune telefonate giunte sul cellulare di Anna Corona, la madre della sorellastra Gessica Pulizzi, già assolta definitivamente per il sequestro della bambina.

Solo ora alcuni particolari molto importanti, come la presenza di una botola nella casa della madre di Anna Corona mai perquisita come evidenziato anche da Mattino Cinque, o alcune testimonianze contribuiscono a tenere viva l’idea che il caso vada riaperto. A sostenere questa ipotesi è la mamma di Denise, Piera Maggio, che non ha mai smesso di gridare il suo appello per riaprire le indagini.

Quarto Grado, il caso Grillo: gli elementi dell’indagine in mano agli inquirenti

Aggiornamenti anche nel caso di Ciro Grillo, il figlio di Beppe, accusato assieme ad altri tre amici, di violenza sessuale ai danni di una 19enne italo-svedese mentre erano tutti in vacanza In Costa Smeralda.

La violenza sessuale di gruppo sarebbe avvenuta nella casa di Grillo in Sardegna a luglio 2019 ed in queste settimane il caso è tornato alla ribalta anche a seguito di un video postato da Beppe Grillo che ha dato avvio a forti polemiche.

Gli inquirenti stanno indagando per portare alla luce elementi che chiariscano definitivamente se sia vera la versione della giovane o dei 4 ragazzi. Per tale motivo oggetto di approfondimento saranno alcune chat, foto ed un video che potrebbero far luce sulla vicenda.

Gli altri casi e tutti i contatti

Spazio poi anche agli altri casi tra cui quello delle accuse di violenze sessuali ad Alberto Genovese, il ritrovamento del corpo di Peter Neumair e la sentenza d’appello sulla morte di Martina Rossi.

Per restare in contatto con la trasmissione ecco come fare:

Per non perdere nessun servizio che verrà mandato in onda stasera non resta che sintonizzarsi su Rete 4 alle 21.25 o collegarsi alla piattaforma streaming Mediaset Play.