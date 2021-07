Torna come di consueto nella prima serata del venerdì l’appuntamento con gli approfondimenti di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero.

Nonostante le polemiche Quarto Grado torna a trattare il caso di Denise Pipitone come motivato nella scorsa puntata dal conduttore e giornalista.

Quali elementi emergeranno stasera? E poi il caso di Saman Abbas e tante testimonianze e documenti esclusivi sugli altri casi di cronaca del momento.

Quarto Grado, puntata del 2 luglio 2021: il caso di Denise

Dopo le scuse del giornalista Gianluigi Nuzzi a Piera Maggio, nella scorsa puntata, Quarto Grado tornerà a parlare del caso di Denise Pipitone. Chi sa più di quanto ha dichiarato sulla scomparsa della piccola di 4 anni da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004?

Dopo la riapertura del caso e le dichiarazioni della ex Pm Maria Angioni, indagata per false dichiarazioni riguardo ai depistaggi in Procura, la rosa degli indagati potrebbe ulteriormente allargata.

Alcuni testimoni non hanno confermato le loro versioni del tempo: cosa rivelano ora e quanto c’è di vero? Inoltre molti passaggi restano oscuri ed in puntata si tenterà di far luce sulla dinamica.

Quarto Grado di venerdì 2 luglio: Saman Abbas e le nuove testimonianze

Centrale nella prossima puntata, sarà anche il caso della 18enne scomparsa da Novellara in provincia di Reggio Emilia. Saman Abbas, secondo la testimonianza del fratello minore, è stata uccisa dallo zio con la complicità di genitori e cugini, perché si rifiutava di sottostare ad un matrimonio combinato.

Dalle ultime rivelazioni si sa che poco tempo prima della scomparsa la ragazza era stata in viaggio tra Frosinone e Roma con il fidanzato, a cui aveva confessato la paura di essere uccisa, Saman aveva intenzione di sposare quel ragazzo, aveva anche acquistato il vestito per le nozze, in Pakistan loro Paese d’origine.

Quali altri elementi sui giorni precedenti la scomparsa di Saman emergeranno? E perché il corpo di Saman ancora non si trova?

Quarto Grado, anticipazioni: gli altri casi, gli ospiti e dove vederlo

Spazio poi all’approfondimento del caso della 15enne di Monteveglio, Chiara Gualzetti, brutalmente uccisa da un suo coetaneo.

L’amico ha confessato il delitto ma la dinamica e soprattutto il movente non convincono gli inquirenti: il ragazzo ha infatti dichiarato di essere arrivato ad uccidere convinto da un demone con cui dialogava da tempo.

Negli scorsi giorni si è celebrato il funerale e la famiglia di Chiara chiede a gran voce giustizia. Si parlerà di tutti i casi in studio ed in collegamento in compagnia degli ospiti fissi: Carmelo Abbate, Sabrina Scampini, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Luciano Garofano, Grazia Longo, e l’ex pm Carmen Pugliese.

