Quarta Repubblica, ultima puntata del 2020: ospiti ed inchieste

Torna su Rete 4 il programma di Nicola Porro che non si ferma nemmeno durante le feste. I temi trattati e gli ospiti di stasera.

L’emergenza sanitaria in corso e tutti i temi d’attualità del momento, per l’ultimo imperdibile appuntamento del 2020 con Quarta Repubblica.

Quarta Repubblica, puntata del 28 dicembre

Il giornalista 51enne Nicola Porro torna anche stasera, lunedì 28 dicembre nel consueto appuntamento con Quarta Repubblica.

La trasmissione di approfondimento non vedrà lo stop nemmeno per le festività natalizie.

Unica fermata obbligatoria per Porro e la sua squadra infatti risale a qualche mese fa quando il noto giornalista fu tra i primi a contrarre il Covid-19. In quel caso la trasmissione era stata sostituita da Stasera Italia di Barbara Palombelli.

In quell’occasione nonostante le condizioni di salute il giornalista documentò dall’isolamento a casa l’evoluzione della malattia dando informazioni preziose.

Nell’appuntamento di stasera si parlerà proprio della pandemia e della situazione attuale vissuta nel nostro Paese.

Tra emergenza sanitaria e polemiche intorno al vaccino, passando dai problemi economici connessi al lockdown. Proprio domani la manovra finanziaria sarà infatti discussa in Parlamento.

E poi vari reportages, dalla Regione Veneto in cui sono aumentati i contagi fino ad un servizio sull’ex Ilva di Bagnoli in provincia di Napoli e sulla bonifica che era prevista.

In ultimo un servizio sulle piste da sci ad Aspen in Colorado, aperte nonostante la pandemia.

Tutti gli ospiti di stasera con Nicola Porro

Molti gli ospiti in studio ed in collegamento che forniranno la loro opinione ed esperienza. Tra questi il giornalista Aldo Cazzullo, Guido Rasi ex direttore dell’Ema e Giovanni Malagò presidente del Coni.

Inoltre lo scrittore Antonio Picca, i giornalisti Daniele Capezzone, Simona Branchetti, Luigia Luciani, Paolo Guzzanti e Claudia Fusani.

E poi dalla trasmissione Le Iene Filippo Roma, parteciperà con Suor Anna Monia Alfieri, Emiliana Alessandrucci esperta di lavoro autonomo e Debora Serracchiani Presidente della Commissione Lavoro della Camera.

