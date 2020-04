Quarantine Pillow Challenge, la nuova sfida social con i cuscini: come si partecipa?

Quarantine Pillow Challenge, la nuova sfida social con i cuscini: come si...

Durante il periodo di quarantena da coronavirus, le idee e le sfide social si moltiplicano: che cos’è la Quarantine Pillow Challenge?

Una nuova esilarante sfida social lanciata dalle più famose fashion blogger: ecco la Quarantine Pillow Challenge. Ma come si partecipa?

Che cos’è la #quarantinepillowchallenge?

Le fashion blogger e le influencer italiane più famose hanno deciso di creare una nuova sfida social, per passare il tempo in maniera creativa durante la quarantena da Covid 19.

Le prime che hanno dato vita a questa sfida divertente dai toni fashion sono state Thàssia Naves e Allegra Benini con la partecipazione della blogger Aida Domenech – influencer spagnola dai 2,7 milioni di follower.

Ma di cosa si tratta? La challenge più fashion del momento vede le persone indossare un vestito fatto di un solo vestito accompagnato da accessori vari per renderlo unico. Su Tik Tok e Instagram è iniziata la vera e propria sfida, con creazioni degne di ogni casa di moda internazionale. Divertente, fantasiosa e aperta a tutti quanti.

Basta infatti avere un grande cuscino e tanta inventiva, per andare a creare l’outfit perfetto ad ogni occasione. L’hashtag è oramai diventato virale e si possono vedere non solo stars, influencer e vip ma anche gente comune che si diverte a sfidare le icone della moda.

La noia e la paura durante la quarantena possono portare a creare anche cose divertenti, proprio per pensare a qualcosa di diverso e – perchè no – divertente! Tra le nostrane più apprezzate per l’outfit creato da un cuscino, al primo posto Giulia De Lellis seguita da Sabrina Ghio!

Pronti a mettervi in gioco?