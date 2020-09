Molti pediatri suggeriscono di farlo ogni giorno, in realtà il bagnetto ai propri bimbi quando è davvero necessario?

In particolare i bimbi appena nati, stando all’associazione dei pediatri americani, non hanno bisogno di fare il bagnetto tutti i giorni.

Quanto spesso è realmente necessario

Contrariamente a quanto spesso si raccomanda, ai bimbi molto piccoli non andrebbe fatto il bagnetto troppo spesso. Mentre è necessario, ovviamente, che l’area attorno al pannolino sia sempre fresca e pulita, fino a quando il bimbo non inizia a gattonare e camminare, quindi, sporcarsi davvero, un bagnetto al giorno non è necessario.

Lo confermano i pediatri della The American Academy of Pediatrics. Non c’è una risposta scientifica o biologica alla domanda: quanto spesso fare il bagnetto ai bimbi. In tempi pre moderni, i genitori non facevano il bagnetto tutti i giorni ai propri piccoli, cosa che invece, succede spesso ai genitori moderni.

I neonati, dato che non camminano ancora, non hanno bisogno di essere lavati tutti i giorni con il sapone. In particolare, se hanno una pelle sensibile, il bagnetto con un sapone neutro dovrebbe avvenire soltanto una volta a settimana.

Molti problemi di pelli sensibili o irritate dei neonati, potrebbero essere causate proprio da bagnetti frequenti e fatti male, che seccano troppo la pelle del neonato. Questo succede anche perché molti saponi contengono profumo. L’eczema o dermatite atopica, non è causata dalla scarsa igiene. Le zone irritate non andrebbero sfregate.

Consigli per il bagnetto

La temperatura ideale per l’acqua del bagnetto è di 37 gradi centigradi. La durata media dovrebbe essere di 5/10 minuti. Dovrebbe essere utilizzato poco sapone da stendere con le mani o con un guantino da bagno. Se il piccolino vuole giocare nel bagnetto, meglio se lo fa in acqua semplice e non saponata.

Non appena il bagnetto termina, il bambino va sciacquato con dell’acqua pulita al fine di rimuovere tutti i residui di sapone. Tamponalo con un asciugamano pulito e poi puoi applicare la crema o l’olio idratante, ovviamente pensate per pelli sensibili, come quelle dei neonati.