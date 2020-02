Quanto sei intelligente? Se hai un QI sopra la media hai queste caratteristiche, la conferma degli scienziati

Pronto a scoprire quanto sei intelligente? Gli scienziati non hanno dubbi in merito, le persone che possiedono questo tipo di caratteristiche hanno un Quoziente Intellettivo oltre la media.

Che cosa si intende per quoziente intellettivo? Solitamente definito con la sigla QI, questo rappresenta l’indicatore che va a definire il livello di intelligenza di un essere umano.

Ti sei mai chiesto se la tua intelligenza fosse al di sopra della media? Gli scienziati non hanno il minimo dubbio, se possiedi tutte le caratteristiche che a breve andremo ad elencare, allora la tua è una intelligenza al di sopra della media.

Pronto a scoprirlo?

Sei il primogenito

Secondo alcuni ricercatori dell’Università Norvegese di Oslo, pare proprio che il primo figlio sia quello con una intelligenza superiore rispetto ai secondogeniti ecc.

Quale sarebbe il motivo? La Genetica c’entrerebbe poco, ma sarebbe una questione inerente alle attenzioni e all’impegno del genitore nei confronti del piccolo, il quale maggiormente stimolato sarebbe più reattivo.

Sei stato allattato al seno

Un’altro studio invece pubblicato sul magazine anglosassone Lancet Global Health, rivela che i bambini che sono stati allattati al seno materno saranno adulti dal quoziente intellettivo al di sopra di quelli che invece sono stati allattati con il latte artificiale.

Il motivo? Il colostro sarebbe ricco di anticorpi che va a rafforzare il sistema immunitario, favorendo altresì lo sviluppo celebrale.

Ami la musica e suoni almeno uno strumento musicale

Alcuni ricercatori Canadesi hanno condotto una ricerca, dai cui risultati è emerso che i bambini che studiano musica sviluppano una maggiore empatia ed intelligenza emotiva, oltre ad avere effetti benefici su quello che è lo sviluppo delle capacità verbali.

Non sei un fumatore

Un recente studio, ad opera di alcuni scienziati israeliani, ha confermato che le persone fumatrici hanno un quoziente intellettivo più basso rispetto a quelli che invece sono ‘repellenti’ al fumo.

Il motivo? Il fumo delle sigarette provocherebbe danni a livello celebrale, in particolar modo se il soggetto inizia a fumare in età adolescenziale. Ma non solo, inficerebbe altresì sulle capacità di memoria, concentrazione, sviluppando difficoltà nell’apprendimento.

Sei estremamente ansioso

Se sei una persona estremamente ansiosa, secondo i ricercatori Canadesi della Lakehead University dell’Ontario, hanno provato una stretta correlazione tra l’ansia provata e l’intelligenza, riuscendo così a provare che maggiore è il livello di ansia provata da un soggetto, maggiore è il quoziente intellettivo.

E voi quanto siete intelligenti?