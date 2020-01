Quanto guadagnano i conduttori Mediaset? Marcuzzi, Scotti, Bonolis e D’Urso: cachet con tanti zeri

Vi siete mai chiesti quanto guadagnano alcuni conduttori di Canali Cinque, come Gerry Scotti, Maria De Filippi, Barbara D’Urso e altri? Ecco i loro cachet

Molte infatti sono le curiosità che aleggiano attorno a questi personaggi cosi noti dello spettacolo. In tanti infatti si sono sempre chiesti quale fossero i guadagni di queste celebrità, ebbene, sono trapelate alcuni indiscrezioni che hanno dato modo di conoscere il guadagno di queste celebrità.

Quanto guadagnano alcuni conduttore di Canale Cinque

A quanto pare oltre ad essere dei personaggi molto famosi,dello spettacolo sono anche molto amati e apprezzati dal pubblico italiano, parliamo appunto di Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Paolo Bonolis e molti altri.

A quanto pare però in questi giorni sta girando proprio una sorta di classifica dei conduttori appena elencati, di chi guadagna di più tra loro. A prendere la medaglia del più ricco tra tutti i conduttori della Mediaset è proprio Paolo Bonolis, che guadagna un bel po di soldini. A quanto pare infatti il conduttore di Avanti un altro guadagnerebbe circa 10milioni di euro all’anno, una somma niente male per un conduttore.Ma viene subito dopo seguito dalla bellissima e inimitabile Barbara D’Urso che invece guadagna 6 milioni di euro all’anno, anche se in un intervista ha smentito, sottolineando che il guadagno è minore di quanto riportato.

Guadagni di Maria De Filippi e Gerry Scotti

Ma non crediate che i guadagni della De Filippi e del presentatore di Caduta Libera Gerry Scotti, guadagnino di meno. I conduttori infatti non sono da meno. A quanto pare infatti la regina della Mediset tra il programma del sabato Pomeriggio, Amici, quello del sabato sera C’è posta per te e Tu si Que Vales, guadagna circa 10 milioni di euro all’anno.

Ma non va per niente male nemmeno Gerry Scotti, che con circa 10 milioni di euro all’anno se la cava piuttosto bene. Per non parlare della splendida Alessia Marcuzzi che con la conduzione dell’Isola dei famosi è riuscita a guadagnare 200 mila euro a puntata senza però considerare i guadagni extra delle puntate delle Iene.