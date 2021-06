Quanto guadagnano gli attori di Beautiful: svelati i cachet stellari del cast della soap opera

Siamo riusciti a scoprire a quanto ammontino i guadagni percepiti dai membri del cast della soap opera americana.

Oggi possiamo soddisfare la curiosità dei fan di una delle soap opera americane più longeve di sempre, Beautiful.

Sono in tantissimi a chiedersi quanto percepiscano gli attori del cast della soap opera. Ve li sveliamo di seguito!

Il successo di Beautiful

Beautiful è riuscito, nel corso degli anni, ha ottenere un successo planetario. Sono migliaia le puntate che hanno tenuto compagnia ai telespettatori sparsi nel mondo.

In Italia, Beautiful è una delle soap opera più seguite, che va in onda tutti i giorni su Canale 5 all’ora di pranzo.

Beautiful è amatissima per gli intrecci sentimentali, gli intrighi, i misteri e per il cast talentuoso al quale i telespettatori non hanno potuto fare a meno che legarsi.

Sono tantissime le dinamiche tra i personaggi che si sono sviluppate nel corso degli anni e che hanno coinvolto le famiglie Logan, Forrester, Spectra, Sharp, Marone ecc.

Con il tempo si sono aggiunti sempre nuovi personaggi, che hanno arricchito il già vasto cast che tutti noi conosciamo.

Ora i fan si chiedono a quanto ammonti lo stipendio percepito da tutti i membri della soap opera. Ve lo sveliamo di seguito e siamo sicuri che vi stupirà!

Quanto guadagnano gli attori di Beautiful

In base ad alcune indiscrezioni, l’attore che interpretava il personaggio di Ridge, Ronn Moss, sarebbe arrivato a guadagnare addirittura 12 milioni di dollari.

Jack Wagner, interprete di Nick Marone, invece, ne avrebbe guadagnati fino ai 9.8 milioni.

Tra gli attori che percepiscono uno stipendio maggiore, vi sono poi Don Diamont, con 4 milioni, e John McCook con altrettanti 4 milioni.

Infine compaiono l’attrice che interpreta Caroline e Scott Clifton, alias Liam Spencer, che percepiscono invece 1,5 milioni.