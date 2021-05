Sai quanto guadagna Zucchero? Uno dei cantanti più ricchi del mondo

Abbiamo scoperto a quanto ammontano i compensi stellari di quello che è uno dei musicisti più amati dagli italiani, il suo patrimonio è incredibile.

Zucchero è senza dubbio uno degli artisti italiani più apprezzati nella storia della discografia italiana.

Di lui si parla sempre poco. Oggi vi sveliamo a quanto ammontano i suoi compensi, che sono davvero da capogiro.

Il successo di Zucchero

Zucchero è uno dei musicisti e cantanti a cui gli italiani sono più affezionati. Nel corso della sua carriera, ha sfornato incredibili hit brani da pelle d’oca.

Ha anche composto e interpretato canzoni per film d’animazione e così si è fatto conoscere anche dei bambini.

La figlia Irene Fornaciari ha seguito l’esempio del padre e oggi è inserita nell’ambiente musicale.

La vita di zucchero è stata piena di successi che gli hanno permesso anche di guadagnare molti soldi.

Ecco che vi sveliamo la vastità del patrimonio del cantante italiano.

Quanto guadagna Zucchero

In base ad alcune indiscrezioni circolanti sul web, Zucchero sarebbe uno dei cantanti più pagati al mondo.

In base a quanto riportato dal magasine di Money, il patrimonio netto stimato di Zucchero sarebbe addirittura pari a 85 milioni di dollari.

Si tratta di cifre da capogiro che non sappiamo se in effetti siano avere oppure no.

Possiamo dire con certezza, però, che Zucchero si meriterebbe di guadagnare una cifra del genere vista la sua storia e la sua carriera sempre in discesa.