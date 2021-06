Sapete a quanto ammonta il patrimonio del dottore del programma di Real Time? non indovinereste mai.

E’ il momento di fare i conti in tasca al dottor Nowzaradan: la cifra stellare vi lascerà a bocca aperta.

Dr. Younan Nowzaradan a Vite al limite

Il noto programma, Vite al limite, è uno dei più seguiti su Real Time.

La trasmissione tratta storie assurde su vari protagonisti, riguardo la loro vita complicata per via del loro elevato peso.

Dopo anni di problemi, decidono di affidarsi al famoso chirurgo bariatrico Dr. Younan Nowzaradan, che presta il proprio servizio in Texas.

Nel docu-reality vedremo pianti, sollievi e cambiamenti clamorosi con degli improvvisi colpi di scena.

I protagonisti, grazie al dottore, riescono a riprendere in mano la propria vita.

Delle vicende particolarmente complesse, che appassionano ogni volta milioni di telespettatori.

In tanti si domandano come sia la vita dopo le riprese del programma e soprattutto quanto portino a casa.

Infatti, non tutti sanno che oltre a perdere peso e a guadagnarci in salute, i protagonisti ricevono un elevato compenso economico.

Ma anche il dottore ottiene un cachet a dir poco stellare, il suo patrimonio è da capogiro.

Scopriamo i vari guadagni, resterete a bocca aperta.

Quanto guadagnano i protagonisti di Vite al limite

Spesso il pubblico a casa, oltre ad essere curioso sulle vite dei protagonisti del programma, vuole scoprire molto di più, come ad esempio i guadagni.

I pazienti che nel corso degli anni si sono affidati al dottor Nowzaradan per cercare di perdere peso, ricevono ben 1500 dollari per la partecipazione.

Ma non è finita qui, perché ci sono anche altri 2500 dollari riguardo le spese di viaggio per raggiungere la clinica in Texas.

Insomma, cifre niente male! Ma bisogna anche calcolare le varie spese previste come: medicine, visite, spese mediche ed interventi chirurgici.

Tutte queste uscite sono coperte dal programma, tranne le spese per gli interventi di chirurgia estetica, come ad esempio quello per la rimozione della pelle in eccesso.

Chi invece ha partecipato anche a Vite al limite e poi… percepirebbe anche altri 1500 dollari.

Ovviamente sono solo indiscrezioni e nessuno ha mai confermato queste cifre.

Quanto guadagna il Dottor Nowzaradan

Lui è il vero protagonista della trasmissione, il dottor Nowzaradan è amato da tutti.

Il suo carattere un po’ brusco ma davvero molto umano e generoso ha conquistato il cuore di milioni di persone.

Secondo le varie indiscrezioni il patrimonio del noto chirurgo ammonta a 4,5 milioni di dollari.

Grazie al suo mestiere e alle riprese della trasmissione, il suo patrimonio raggiunge una cifra stellare.

Ma quanto guadagna al mese il chirurgo? secondo alcuni siti riuscirebbe a portare a casa ben 375.000 al mese.

Un compenso super elevato, soprattutto grazie al suo lavoro in televisione.

Come abbiamo accennato in precedenza, sono solo indiscrezioni dato che il diretto interessato non ha confermato questa notizia.

Leggi anche –> Vite al Limite, Cillas e Tiffany come sono oggi? Trasformazione incredibile!