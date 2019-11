Quanto guadagna un volontario Ong? Ecco chi lo paga e perché

Quanto guadagna un volontario Ong? Ecco tutto quello che sino ad ora non sapevamo

Quanto guadagna un volontario Ong? Quando parliamo di ONG subito pensiamo che i volontari svolgano gratuitamente la propria attività.

I volontari ONG che si occupano dei migranti vengono pagati e neanche troppo poco.

Fa molto discutere lo stipendio del presidente dell’americana Save the Children, che incassa ben 365 mila dollari l’anno.

Un altro dirigente è quello di Care, che percepisce ben 250 mila dollari l’anno.

Se questa è la situazione del management delle ONG, bisogna valutare prendere in considerazione anche lo stipendio degli operatori.

Anche se gli addetti che lavorano sui battelli guadagnano meno di duemila euro al mese, non è assolutamente impossibile fare carriera.

Le ONG fanno molta fatica a fornire le cifre esatte.

Donazioni ONG

Le ONG raccolgono milioni di euro in donazioni da parte di privati: circa il 93-94% viene da cittadini dei paesi europei ma anche dal resto del mondo.

C’è chi dona a volte 10 euro al mese, ci sono donatori ricorrenti.

Inoltre, alcune donazioni provengono da aziende e associazioni.

In realtà circa il 30% delle spese serve a pagare gli stipendi: tutti ci guadagnano, anche il capitano e l’equipaggio delle imbarcazioni che pattugliano il Mediterraneo in cerca di migranti da portare sulle nostre coste.

Il personale (di terra e di mare) arriva a prendere fino a 2.000 euro al mese.

Tutt’altro che missionari. Prendiamo in considerazione l’Aquarius, in un’intervista al Fatto Quotidiano, uno dei marinai ha risposto a quanti gli chiedevano conto dei loro emolumenti.

Tutti quanti sono professionisti e tutti quanti sono pagati,

“Non ci si può improvvisare soccorritori. Certo non si arricchiscono”

La maggior parte di loro sono dei marittimi, alcuni sono ufficiali che sono passati per l’accademia e hanno operato per diversi anni in mare e hanno background nel mondo del soccorso.

I “missionari” svolgono questo lavoro non per soldi, ma per altre ragioni e gradiscono essere stipendiati.

Sull’Aquarius sono tra i meno pagati: circa 1.760 euro al mese.