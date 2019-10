Quanto guadagna un Sindaco? Ecco a quanto ammontano e chi li paga

Vi siete mai chiesti quanto guadagna il Sindaco della vostra città? Spulciando qua e là sui motori di ricerca dopo aver scritto “quanto guadagna un Sindaco”, vi siete resi conto che non tutte le informazioni reperibili sul web sono concordi.

Sottolineiamo subito il fatto che un Sindaco non guadagna quanto i deputati parlamentari o i senatori.

Il Sindaco percepisce uno stipendio molto meno esoso rispetto a chi siede in Parlamento.

Ma, bisogna anche sottolineare il fatto che non esiste una risposta universale.

Allora, quanto guadagna il Sindaco? Dipende.

Lo stipendio del Sindaco di un Comune dipende dal numero di cittadini residenti: ciò significa che il Sindaco del Comune di Milano o di Roma guadagna molto di più del primo cittadino di un paesino o di una località con pochi abitanti.

Come stabilito dal Decreto n. 119/2000, l’articolo 1 recita:

“le indennità di funzione per i sindaci e i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A”.