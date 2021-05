Sai quanto guadagna Nicola Savino? La cifra è misera, non ci crederai

Siamo riusciti a scoprire a quanto ammontino i compensi percepiti da uno dei conduttori più simpatici e dinamici dello spettacolo italiano.

Conosciamo tutti Nicola Savino e sappiamo quanto sia importante il ruolo ricoperto dal presentatore nel mondo dello spettacolo italiano.

Siamo riusciti a scoprire quanto riesca a guadagnare uno dei conduttori di punta della tv.

Il successo di Nicola Savino

Nicola Savino è uno dei conduttori più attivi dello spettacolo italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Savino (@nicosavi)

Abbiamo avuto modo di vederlo a Quelli che il calcio, nel programma di Mediaset, Le Iene, e in varie altre trasmissioni che hanno reso giustizia al suo talento come intrattenitore.

A distanza di molti anni dai suoi esordì, il pubblico ora si chiede quanto riesca a portare a casa a fine mese il celebre conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Savino (@nicosavi)

Siamo stati in grado di scoprirlo per voi. Non ci crederete!

Quanto guadagna Nicola Savino

Da anni ormai i fan di Nicola Savino si chiedono quanto riesca a portare a casa il noto conduttore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Savino (@nicosavi)

In molti gli hanno chiesto di svelare l’ammontare dei suoi compensi percepiti durante la conduzione di Quelli che il calcio.

E’ stato a quel punto che Nicola Savino ha dichiarato:

“Non mi va di dirlo. Guadagno meno dei pari ruolo di qualche anno fa. Crisi vuol dire meno guadagni, ma anche più opportunità. Io lavoro perché sono bravo, però è anche vero che per motivi economici si sono liberati degli spazi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Savino (@nicosavi)

Possiamo concludere quindi che lo stipendio di Nicola Savino sia molto basso se non addirittura misero, specialmente se paragonato agli altri conduttori della televisione italiana.