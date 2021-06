Sai quanto guadagna Morgan? Il cantante percepisce uno stipendio incredibile

Ecco a quanto ammontano i compensi percepiti da Morgan, uno degli artisti più controversi dello spettacolo italiano.

Conosciamo tutti Morgan e almeno una volta ci siamo chiesti quanto riesca a guadagnare tutte le volte in cui compare in televisione.

In effetti i compensi del cantante non sono per nulla bassi, ma l’artista deve fare anche i conti con i suoi numerosi debiti.

Quanto guadagna Morgan

Morgan è stato per anni il giudice di un talent show che ha ottenuto più vittorie. Non sappiamo se abbia ancora questo primato, ma è sicuro che il suo ruolo a X-Factor abbia cambiato la storia.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che Morgan ricevesse un cachet incredibile, pari a 5.000 € a puntata nel 2011 e poi dal 2013 al 2016.

Non sappiamo invece quanto abbia guadagnato come coach ad Amici di Maria De Filippi né per ogni ospitata fatta ad esempio nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

Siamo sicuri però che i suoi guadagni arrivino a parecchie dozzine di migliaia di euro al mese. Ciononostante, Morgan deve fare i conti con i debiti.

Il cantante sommerso dai debiti

A causa dei debiti accumulati da Morgan, il cantante rischia di perdere la sua casa a Monza che è stata pignorata.

Sembra che il pignoramento sia avvenuto nel 2017 a seguito di una sentenza emessa dal tribunale, scaturita dal mancato mantenimento versato alle due figlie minorenni.

La tenuta di Morgan vale circa 760.000 € e a un certo punto sarebbe stata messa all’asta per soli 250.000 €.

Il cantante avrebbe dovuto riacquistarla a una cifra minima di 200.000 €. Sembra che la diatriba sulla abitazione non si sia ancora risolta.