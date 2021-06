Sai quanto guadagna Luca Argentero? Per ogni film uno stipendio da capogiro

Ti sei mai chiesto quanti soldi percepisca un attore italiano per girare film e fiction? In particolare, quanto guadagna Luca Argentero?

Finalmente è stato svelato il segreto dei suoi compensi, ecco quanto percepisce!

Luca Argentero è diventato noto per la sua partecipazione al Grande Fratello e da quel momento la sua carriera ha preso il volo!

L’attore è oggi uno degli italiani più richiesti: bellissimo, affascinante, carismatico e molto espressivo, Luca Argentero ha conquistato tutte e tutti!

Anche per questo, è ormai uno degli attori più pagati della scena italiana. Ecco quanto arriva a guadagnare per ogni sua performance!

Dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello, Luca Argentero ha iniziato a fare serate in discoteca. Inizialmente, infatti, il bellissimo Luca non aveva capito di voler fare l’attore.

A tal proposito, in un’intervista, ha dichiarato:

“Avevo iniziato a far serate in discoteca tra cinque mila persone. Ho sfruttato le occasioni, anche con un certo cinismo: non volevo diventare l’attore, ma fare quanti più soldi possibile. Se prima pigliavo 50 euro a serata da barman in discoteca, con le serate da ex GF ne facevo venti volte tanto.”