Quanto guadagna il vincitore di Amici 20? la cifra che non ti...

Il vincitore di Amici 20 riceverà un montepremi davvero sbalorditivo: scopriamo a quanto ammonta la cifra.

Oltre alla popolarità il talent più famoso di Canale 5, consegnerà diversi premi in denaro e tantissime sorprese.

Amici di Maria De Filippi

Non tutti sanno che Amici di Maria De Filippi è il talent show più longevo della televisione italiana, un programma ideato e condotto da “Queen Mary”.

Il successo della trasmissione è tutto grazie all’intuito della grande conduttrice e del suo fidato cast.

La redazione di Amici sa individuare il talento e sa soprattutto valorizzarlo.

Molti concorrenti dopo la fine del programma continuano la loro carriera o nel canto o nel ballo come hanno fatto Emma, Alessandra Amoroso, Marco Carta, Valerio Scanu, e tanti altri.

Ma alcuni dopo aver ottenuto una certa popolarità grazie ad Amici di Maria De Filippi, decidono di entrare nel mondo dello spettacolo, una scelta che hanno fatto tantissimi concorrenti.

Da settembre 2001 Amici di Maria De Filippi (nato con il nome di Saranno Famosi) va avanti con un boom di ascolti incredibile, che lo ha portato ad essere il talent show più duraturo di sempre.

Quanto guadagna il vincitore di Amici 20?

Durante la puntata della Finale, verranno assegnati ben 7 premi, ma il vincitore vero e proprio riceverà una cifra esorbitante, ben 150mila euro.

Non può mancare il Premio della Critica della Tim, sempre da 50mila euro, verrà assegnato dalla giuria dei giornalisti in studio.

Sicuramente ci sarà anche il Premio al miglior Testo dal valore di 20mila euro.

Tutti i 5 finalisti riceveranno anche i Premi Marlù che valgono circa 7 mila euro e uno tra Deddy, Sangiovanni e Aka7even vincerà il Premio delle Radio.

Ma oltre a questo, i concorrenti hanno ottenuto tantissima popolarità, per questo varie case discografiche voglio già investire su di loro.

Sangiovanni con Sugar Music, Aka7even con Sony Music e Deddy e Tancredi con Warner Music Italy.

Non ci resta che aspettare questa sera per vedere la finale di Amici 2021 alle ore 21.20 su Canale 5 e a differenza delle altre puntata sarà in diretta.