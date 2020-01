Presidente dell’INPS: a quanto ammonta il suo stipendio?

Ogni giorno in molti ricercano quanto guadagna il nuovo Presidente dell’INPS Pasquale Tridico, eletto da Luigi Di Maio.

Sul web sono circolate molte notizie riguardanti la decisione del Presidente dell’INPS Tridico di aumentare l’importo dell’indennità riconosciuta per il suo incarico.

Novità che sono state smentite, ma allora quanto guadagna esattamente il Presidente dell’INPS? Facciamo chiarezza in questa guida di Letto Quotidiano.

Pasquale Tridico: quanto guadagna?

A rivelare l’esatto ammontare dello stipendio del Presidente dell’INPS è lo stesso Pasquale Tridico, che ha rilasciato una recente intervista a La Stampa.

Lo stesso Tridico ha sottolineato che le cifre sono inferiori rispetto a quelle svelate nelle scorse settimane.

E, anche confrontando il suo stipendio con quello incassato dagli alti dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Presidente dell’INPS non guadagna di certo cifre da capogiro.

Inoltre, dall’intervista rilasciata a La Stampa, il neo Presidente dell’INPS ha svelato anche lo stipendio percepito del Vice Presidente dell’Istituto di Previdenza, Adriano Morrone.

Senza troppi giri di parole, lo stipendio del Presidente dell’INPS ammonta a 62mila euro annui (lordi), mentre il suo predecessore Tito Boeri guadagnava il 40% in più.

L’ammontare dello stipendio del Presidente dell’INPS ha subito un “taglio” stabilito dal Decreto interministeriale del 14 marzo 2019, con il quale sono stati stanziati 103.000 euro annui per lo stipendio sia del Presidente che del Vice Presidente dell’INPS.

Lo stipendio di Tridico non dovrebbe aumentare, pertanto, sia il Presidente che il Vice Presidente dovranno continuare a dividersi lo stipendio del predecessore.

Pasquale Tridico: Biografia

Nato nel 1975 in Calabria, a Scala Coeli, Pasquale Tridico è un economista, Professore ordinario di Politica economica e docente di Economia del lavoro presso il Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.

Tridico è anche il Direttore del Centro di Ricerca di Eccellenza Jean Monnet Labour, Welfare and Social Rights, titolare della cattedra Jean Monnet dell’UE in Economic Growth and Welfare Systems, e Coordinatore della Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, Relazioni industriali e Sistemi di Welfare.