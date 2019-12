Gerry Scotti, quanto guadagna il conduttore Mediaset?

Quanto guadagna Gerry Scotti? Scopriamo insieme a quanto ammonta il cachet ricevuto ogni anno dal conduttore Mediaset

Vediamo insieme quali sarebbero le cifre attorno alle quali ruota lo stipendio del noto conduttore di quiz e trasmissioni Mediaset, Gerry Scotti.

Il successo di Gerry Scotti

Da molti anni, Scotti è sicuramente uno dei conduttori più amati della televisione italiana e in particolare della rete di Mediaset. Il 63enne di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, può vantare circa 700 prime serate e oltre 7mila puntate in daytime. Il volto e la voce di Scotti sono tra i più visti e ascoltati della tv!

Proprio per via dell’enorme successo, è uno dei presentatori più pagati, assieme a Maria De Filippi e a Paolo Bonolis, che sono i soli ad avvicinarsi a lui in termini di compensi. A seguire, invece, Barbara D’Urso ed Ezio Greggio.

I guadagni

Il conduttore di Chi vuol essere milionario, The Wall e Caduta Libera, tra gli altri, secondo alcuni dati e indiscrezioni presenti nel web, percepirebbe uno stipendio da capogiro secondo alcune fonti come Money.

I guadagni annuali di Gerry Scotti si aggirerebbero intorno ai 10 milioni di euro. L’ammontare viene raggiunto dal presentatore grazie al cachet previsto dalle reti per cui lavora, ma anche dalle televendite, dagli spot, dalle promozioni a cui Scotti è abituato a prestare il proprio volto e la propria simpatia.

Inoltre, il celebre Scotti è anche proprietario di uno degli studi televisivi utilizzati da Mediaset, lo Studio Michelangelo, situato a Cologno Monzese.

Gerry Scotti, nell’arco della sua carriera, si è dedicato alla radio, ai programmi di musica, ai quiz, alle fiction, alla conduzione di Striscia la Notizia e di Paperissima, tra gli altri programmi di punta della rete di Mediaset, e ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti come i Telegatti e i Premi Regia Televisiva istituiti negli ultimi anni.