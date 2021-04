Sai quanto guadagna Frank Matano? E’ partito da zero e ora riceve un cachet da capogiro

Ecco quanto arriva a guadagnare l’attore comico e conduttore Frank Matano, il suo stipendio è davvero stellare.

Frank Matano è uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano.

Di recente è stato protagonista di LOL – Chi ride è fuori, il programma tramesso da Prime Video, condotto da Fedez e Mara Maionchi.

L’attore non è riuscito a vincere il montepremi, ma si è fatto notare moltissimo per la sua simpatia. Ora tutti si chiedono quanto guadagni.

Il successo di Frank Matano

Frank Matano è partito veramente da zero alcuni anni fa, con gli scherzi telefonici mostrati sul suo canale YouTube.

Mai avrebbe immaginato che quello sarebbe stato il suo trampolino di lancio.

Sarebbe stato notato da tutti e sarebbe diventato uno dei personaggi più amati dell’attuale panorama televisivo italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano)

Quanto guadagna Frank Matano

Come tutti i personaggi dello spettacolo, Frank Matano non riceve uno stipendio fisso. I suoi compensi variano in base ai progetti a cui prende parte.

Ci sono periodi in cui non guadagna nulla, perché non è impegnato né online né in tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano)

Sappiamo però che con il suo canale YouTube è arrivato a guadagnare circa 2.000 euro al mese agli inizi, quindi immaginate adesso.

Frank ha recitato anche in vari film come Fuga di cervelli e Tutto molto bello di Paolo Ruffini, Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi, Sono tornato e Attenti al gorilla di Luca Miniero e Tonno spiaggiato di Matteo Martinez, dai quali avrà percepito un cachet di tutto rispetto.

Per quanto riguarda, invece, i programmi tv come Italia’s got Talent, sembra l’attore sia arrivato a ricevere ben 40.000 euro a puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Frank Matano (@frankmatano)

Cosa ne pensate? Li trovate dei compensi adeguati al tipo di lavoro svolto di Frank e al contributo che dà alla comicità italiana?