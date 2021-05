Sai quanto guadagna Enrico Papi? La cifra è tutt’altro che stellare

Ecco quanto percepisce di stipendio il noto conduttore televisivo. Per una volta, non si tratta di guadagni da capogiro.

Enrico Papi è senza dubbio uno dei conduttori più amati della televisione italiana dagli anni ’90 a oggi.

Per un periodo era scomparso dal mondo dello spettacolo, per poi tornarci con decisione con la trasmissione in onda su TV8 Guess My Age e Name That Tune.

Vista la presenza fissa del conduttore tv, sono ora in tanti a chiedersi a quanto ammontino le cifre che percepisce. Lo abbiamo scoperto per voi!

Il successo di Enrico Papi

Enrico Papi è tornato in tv dopo molti anni di assenza con la trasmissione di successo Guess My Age. Ora è al timone anche di Name That Tune, la versione modernizzata dell’antico format di Sarabanda.

La trasmissione di Papi è seguitissima e ha lasciato credere ai telespettatori che è il conduttore fosse strapagato.

In realtà, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe affatto così. Anzi, Enrico Papi verrebbe pagato ancor meno di molti tra i suoi colleghi che lavorano da meno anni di lui.

Quanto guadagna Arrigo Papi

In base alle notizie che circolano in rete, il cachet di Enrico Papi per Name That Tune sarebbe di 8.000 € a puntata.

Si tratta di cifre strepitose se paragonate ai guadagni di un italiano medio, ma di un compenso ridotto se comparato a quello degli altri conduttori televisivi, come ad esempio Paolo Bonolis e Gerry Scotti.

Gli 8.000 € in questione vanno moltiplicati per i 5 giorni in cui la trasmissione va in onda ogni settimana. Enrico Papi arriverebbe a guadagnare settimanalmente quindi 40.000 €.

Un’altra voce circolante sul web sosteneva invece che Enrico Papi guadagnasse soli 300.000 € a stagione.

Non sappiamo quale sia la verità, perché il conduttore televisivo non si è mai esposto, ma ci sembra una cifra davvero troppo misera per un presentatore di questo calibro, con una storia e un curriculum come i suoi.